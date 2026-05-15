جوجل تسهل نقل الملفات من أندرويد إلى آيفون عبر رموز QR

بدأت جوجل طرح ميزة جديدة ضمن أداة مشاركة الملفات “Quick Share” في نظام أندرويد تتيح للمستخدمين إرسال الملفات إلى أجهزة آبل العاملة بنظام iOS عبر رموز الاستجابة السريعة QR Codes، بهدف تسهيل مشاركة الملفات بين النظامين.

وتوفّر الميزة الجديدة بديلًا مُبسطًا لخدمة “AirDrop” في الهواتف التي لا تدعمها؛ إذ يمكن لمستخدمي هواتف آيفون مسح رمز QR عبر تطبيق الكاميرا للوصول سريعًا إلى الملفات المُشاركة وتنزيلها مباشرة.

وأعلنت جوجل الميزة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين موضحةً أن الملفات المختارة تُرفع بصورة آمنة سحابيًا فور مسح الرمز، ثم تُرسل عبر رابط تنزيل خاص.

وأكدت الشركة أن الملفات المنقولة محمية بآلية التشفير التام، وتظل متاحة للتنزيل لمدة تصل إلى 24 ساعة، بالإضافة إلى أن رابط التنزيل لا يمكن مشاركته مع مستخدمين آخرين.

وأوضحت جوجل أن الصور يمكن حفظها مباشرةً داخل تطبيق “الصور” في نظام iOS، في حين تُحفظ المستندات داخل تطبيق “الملفات”. كما يمكن للمستخدم تنزيل الملفات إلى مجلد “Downloads” عبر المتصفح من خلال خيار “تنزيل”.

وأشارت الشركة إلى أن بعض الملفات قد تُحمّل بصيغة الملفات المضغوطة ZIP، مما يتطلب فتح الملف للوصول إلى المحتوى المُرسل. ولم تذكر جوجل بنحو واضح وجود أي حد أقصى لحجم الملفات التي تُشارك عبر هذه الآلية.

وأضافت جوجل أن ميزة مشاركة الملفات عبر رموز QR من أجهزة أندرويد إلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد بنظام iOS ستصل إلى كافة المستخدمين بحلول نهاية يونيو المقبل.