ترامب ومسؤولون أمريكيون يتخلصون من هواتف وهدايا صينية قبل مغادرة بكين

أجبرت السلطات الأمريكية الصحفيين وموظفي البيت الأبيض المرافقين للرئيس دونالد ترامب على التخلص من مجموعة من الأغراض التي حصلوا عليها خلال زيارتهم إلى الصين، وذلك قبل صعودهم إلى الطائرة الرئاسية “آير فورس وان” عقب انتهاء الزيارة.

وشملت الأغراض التي طُلب التخلص منها الهواتف المؤقتة، التي تُعرف باسم Burner Phones، والتي استخدمها الموظفون خلال الرحلة، بالإضافة إلى بطاقات الاعتماد الرسمية والدبابيس التذكارية التي وُزعت خلال الزيارة. وألقى المسافرون تلك الأغراض في حاوية وُضعت أسفل سلم الطائرة، وفقًا لما ذكره صحفيون ضمن الوفد الإعلامي المرافق.

وقالت مراسلة صحيفة نيويورك بوست إيميلي جودين عبر حسابها في منصة “إكس”: “لا يُسمح بأي شيء قادم من الصين على متن الطائرة”.

وأظهرت صور من الزيارة عددًا من الشخصيات الأمريكية وهم يرتدون دبابيس على ستراتهم، منهم الرئيس ترامب، ومدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج، والرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، إضافةً إلى عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية.

ولم يوضح البيت الأبيض رسميًا سبب التخلص من تلك الأغراض، لكن الخطوة تبدو مرتبطة بمخاوف أمنية واستخباراتية، في ظل التوتر المستمر بين واشنطن وبكين بشأن التجسس والهجمات السيبرانية.

وتُستخدم الهواتف المؤقتة عادةً خلال الزيارات الحساسة إلى دول يُفترض إمكانية تعرض الأجهزة فيها لمحاولات اختراق أو مراقبة؛ إذ تُخصص للاستخدام المؤقت ثم يُتخلص منها بعد انتهاء المهمة لتقليل المخاطر الأمنية المحتملة.