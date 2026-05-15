الولايات المتحدة تسمح للشركات الصينية بشراء رقاقات إنفيديا

وافقت الولايات المتحدة على منح 10 شركات صينية تصاريح لشراء رقاقات الذكاء الاصطناعي H200 من شركة إنفيديا، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

وجاءت الخطوة بالتزامن مع الزيارة التي ضمّت أيضًا وفدًا كبيرًا من قادة الشركات الأمريكية، منهم الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، بالإضافة إلى إيلون ماسك، كما انضم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ إلى الزيارة في وقت لاحق، وسط مساعي الشركة إلى إتمام صفقات بيع رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للشركات الصينية.

وبحسب التقرير، فقد حصلت شركات صينية كبرى، منها علي بابا وتينسنت وبايت دانس، على موافقات لشراء رقاقات H200. وتُعد هذه الرقاقات نسخة مُعدّلة وأقل قدرة من رقاقات الذكاء الاصطناعي الرائدة لدى إنفيديا، إذ طوّرتها الشركة لتتوافق مع قيود التصدير الأمريكية المفروضة على الصين.

وسمحت واشنطن لشركتي لينوفو وفوكسكون بالعمل كموزّعين معتمدين لهذه الرقاقات داخل الصين. ووفق شروط الترخيص، يمكن لكل عميل شراء ما يصل إلى 75 ألف رقاقة، سواء مباشرةً من إنفيديا أو عبر موزّعيها المعتمدين.

ولم تُحسم أي صفقات فعلية حتى الآن، حتى مع الضوء الأخضر الأمريكي لاستئناف التجارة بين إنفيديا والشركات الصينية؛ إذ أوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الشركات الصينية تحتاج إلى موافقات إضافية من الحكومة الصينية لإتمام عمليات الشراء، في حين لم تمنح بكين حتى الآن تلك التصاريح لشركات التقنية المحلية.

وأشار لوتنيك إلى أن الصين تركّز بصورة متزايدة على تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية، في وقت تواجه فيه إنفيديا منافسة متصاعدة من شركات صينية، أبرزها هواوي.

وكانت إنفيديا تستحوذ سابقًا على نحو 95% من سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الصين، لكن الشركة تواجه حاليًا تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية الصينية، التي تتهمها بممارسات احتكارية وإضافة “مفاتيح تعطيل” داخل الرقاقات المُباعة في السوق الصينية.