مايكروسوفت تطوّر ميزة جديدة تعالج أعطال تعريفات ويندوز 11 تلقائيًا

تختبر شركة مايكروسوفت مزايا جديدة في نظام ويندوز 11 تهدف إلى تحسين تجربة تحديثات ويندوز وتقليل المشكلات المرتبطة بها؛ إذ تعمل الشركة على إضافة آلية تستعيد تلقائيًا تعريفات الأجهزة “Drivers” التي تتسبب بأعطال بعد تثبيتها عبر خدمة “تحديثات ويندوز Windows Update”.

وتطوّر مايكروسوفت ميزة جديدة تحمل اسم “Cloud-Initiated Driver Recovery”، تتيح للنظام استبدال التعريفات المعيبة المُثبتة عبر تحديثات ويندوز، لتحل محلها إصدارات سابقة مستقرة كانت تعمل بصورة طبيعية على الجهاز.

وتعتمد الآلية الجديدة على مراقبة جودة التعريفات خلال مراحل التقييم لدى مايكروسوفت، إذ يمكن للشركة عند اكتشاف تعريف يسبب مشكلات أن ترسل أمر استعادة سحابيًا لإزالته واستبداله تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل المستخدم أو انتظار تحديث جديد من الشركة المصنّعة للجهاز.

وقال غاريت دوشين، مدير البرامج في مايكروسوفت، إن الشركة باتت قادرة على بدء عمليات الاستعادة السحابية للتعريفات التي تُظهر مشكلات في الجودة، بما يخفف الحاجة إلى الإجراءات اليدوية التقليدية.

وحاليًا، يضطر مستخدمو ويندوز 11 إلى التراجع يدويًا عن التعريفات المسببة للأعطال، أو انتظار الشركات المصنّعة للأجهزة لإطلاق تحديثات جديدة تعالج المشكلة، في حين تستهدف الميزة الجديدة أتمتة هذه العملية بالكامل.

وتختبر مايكروسوفت الميزة الجديدة حاليًا بالتعاون مع شركائها من مصنّعي الحواسيب، على أن يبدأ طرحها تدريجيًا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي السياق نفسه، تعمل الشركة على جعل تحديثات ويندوز أقل إزعاجًا للمستخدمين، إذ ستتيح قريبًا إمكانية تمديد إيقاف التحديثات لعدد غير محدود من المرات، بالإضافة إلى تخطي التحديثات في أثناء الإعداد الأولي للجهاز، فضلًا عن إعادة تشغيل الحاسوب أو إيقافه دون تثبيت التحديثات المُعلّقة إجباريًا.