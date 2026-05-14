مايكروسوفت تحدّث متصفح إيدج بمزايا ذكاء اصطناعي عملية جديدة

أعلنت مايكروسوفت تحديثات جديدة لمتصفح “إيدج” بهدف تعزيز إدماج قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في المتصفح، إذ بات بإمكان المساعد الوصول إلى المعلومات الموجودة في كافة علامات التبويب المفتوحة لدى المستخدم وتحليلها لتقديم إجابات ومقارنات وملخصات أكثر دقة.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم بدء محادثة مع Copilot وطرح أسئلة حول المحتوى المفتوح داخل المتصفح، مثل مقارنة المنتجات المعروضة في عدة تبويبات أو تلخيص المقالات المفتوحة دفعةً واحدة، بالإضافة إلى استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرةً من الصفحات التي يتصفحها المستخدم.

وقالت الشركة إن المستخدم سيتمكن من اختيار المزايا التي يرغب في تفعيلها أو تعطيلها، بالتزامن مع إيقاف ميزة “Copilot Mode” السابقة، التي كانت تتيح بعض الوظائف المتقدمة مثل تنفيذ الحجوزات نيابةً عن المستخدم.

وتضم التحديثات أيضًا وضعًا جديدًا يحمل اسم “Study and Learn”، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل المقالات وصفحات الويب إلى جلسات تعليمية واختبارات تفاعلية، كما أضافت الشركة أداة جديدة تحوّل علامات التبويب المفتوحة إلى ملفات صوتية شبيهة بالبودكاست، على غرار المزايا التي تقدّمها منصة NotebookLM التابعة لجوجل.

وفي السياق نفسه، أضافت مايكروسوفت مساعد كتابة ذكيًا يظهر تلقائيًا عند إدخال النصوص داخل صفحات الويب، بالإضافة إلى إمكانية منح Copilot صلاحية الوصول إلى سجل التصفح بهدف تقديم “إجابات أكثر صلةً وجودة”، وفقًا للشركة.

وسيحصل Copilot في نسختَي Edge للحواسيب والهواتف على ميزة “الذاكرة الطويلة الأمد”، التي تسمح بتخصيص الردود اعتمادًا على المحادثات السابقة مع المستخدم. وأعادت مايكروسوفت كذلك تصميم صفحة علامة التبويب الجديدة لتجمع بين المحادثة والبحث والتنقل عبر الويب في واجهة موحدة، فضلًا عن إضافة ميزة “Journeys” التي تنظّم سجل التصفح تلقائيًا ضمن فئات يمكن الرجوع إليها لاحقًا.

وفي الهواتف الذكية، سيتيح تحديث تطبيق Edge مشاركة شاشة الهاتف مع Copilot والتفاعل معه صوتيًا لطرح أسئلة حول المحتوى الظاهر في الشاشة. وأكدت مايكروسوفت أن المستخدم سوف يشاهد مؤشرات مرئية واضحة عند تفعيل Copilot، توضح متى يكون المساعد يستمع إلى المحتوى أو يشاهده أو ينفّذ إجراءً معينًا.