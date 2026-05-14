جوجل تقلّص السعة التخزينية المجانية للحسابات غير الموثّقة برقم هاتف

أجرت جوجل تغييرًا ملحوظًا على سياسة التخزين الخاصة بحساباتها؛ إذ لم تعد الحسابات الجديدة تحصل تلقائيًا على 15 جيجابايت من السعة التخزينية المجانية، بل تقتصر السعة على 5 جيجابايت فقط ما لم يربط المستخدم رقم هاتف بالحساب.

وخلال الأعوام الماضية، كانت جوجل تمنح أي حساب جديد مساحة مجانية قدرها 15 جيجابايت تُستخدم عبر خدماتها المختلفة، مثل Gmail و Drive و Photos، وهي سعة عُرفت بأنها أكبر مقارنةً ببعض المنافسين مثل آبل، التي تمنح عملائها 5 جيجابايت فقط كسعة تخزين سحابية مجانية.

وكشفت تقارير حديثة عن ظهور إشعار جديد في أثناء إنشاء بعض الحسابات، يفيد بأن المستخدم سوف يحصل على 5 جيجابايت فقط، مع إمكانية رفع السعة إلى 15 جيجابايت دون تكلفة عبر إضافة رقم هاتف للحساب.

وتوضح الرسالة أن جوجل تستخدم رقم الهاتف لضمان منح السعة التخزينية الإضافية “مرة واحدة فقط لكل شخص”، في خطوة تستهدف حد إساءة استخدام النظام وإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات للحصول على مساحات تخزين مجانية غير محدودة عمليًا.

وفي سياقٍ متصل، عدّلت جوجل صياغة صفحات الدعم الخاصة بها خلال مارس 2026؛ إذ عدّلت عبارة “يأتي حساب جوجل مع 15 جيجابايت من التخزين السحابي المجاني” لتصبح “حتى 15 جيجابايت من التخزين السحابي المجاني”، مما يشير إلى أن السعة المجانية القصوى لم تعد افتراضية لكافة المستخدمين حتى إضافة رقم الهاتف.

ومع أن جوجل لا تذكر صراحةً في صفحات الدعم ضرورة ربط رقم هاتف للحصول على 15 جيجابايت، فإن عملية إنشاء الحساب تتطلب في معظم الحالات التحقق من رقم الهاتف، سواء في الهواتف أو الحواسيب. ومع ذلك، ما زالت هناك بعض الحالات التي يمكن فيها إنشاء حساب دون رقم هاتف، مثل إعداد هاتف أندرويد جديد لا يحتوي على شريحة اتصال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات التقنية ارتفاعًا متزايدًا في تكاليف التخزين والذاكرة، وهو ما قد يشكّل أحد الدوافع الرئيسية وراء تشديد سياسات التخزين المجاني لدى جوجل.