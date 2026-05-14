تقرير.. آبل تدرس فتح متجر التطبيقات أمام تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي

تعمل آبل على تطوير آلية جديدة تتيح دعم تطبيقات “وكلاء الذكاء الاصطناعي” وتطبيقات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي داخل متجر التطبيقات آب ستور، بهدف مواكبة التحولات السريعة في صناعة البرمجيات دون التخلي عن معايير الخصوصية والأمان التي تعتمدها الشركة.

وبحسب تقرير نشره موقع ذا إنفورميشن التقني، فإن آبل تدرس نظامًا يوازن بين السماح بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل التطبيقات، والحفاظ على القيود الأمنية التي يفرضها متجر التطبيقات، لكن التفاصيل التقنية لهذا النظام ما زالت غير واضحة حتى الآن.

وكانت آبل قد أوقفت خلال مارس الماضي تحديثات بعض تطبيقات “البرمجة التوليدية” أو ما يُعرف بـ”Vibe Coding”، بعدما خالفت قواعد آب ستور التي تمنع التطبيقات من تشغيل تعليمات برمجية تغيّر وظائفها أو وظائف تطبيقات أخرى. وتتيح هذه التطبيقات للمستخدمين إنشاء مواقع وتطبيقات عبر أوامر نصية بسيطة ومن دون خبرة برمجية كبيرة، اعتمادًا على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتواجه آبل تحديًا متزايدًا مع هذا النوع من التطبيقات؛ إذ يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام معقدة تلقائيًا وإنشاء تطبيقات مصغّرة بقدرات تتجاوز ما تسمح به سياسات متجر التطبيقات الحالية، مما يدفع الشركة إلى إعادة صياغة بعض قواعدها لمواكبة متطلبات المطورين والمستخدمين.

وفي المقابل، تسعى آبل إلى تجنب الأخطار المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي غير المنضبطين، خاصةً بعد تقارير تحدثت عن حالات حذف بيانات ومحتوى بنحو غير مقصود نتيجة تصرفات ذاتية من بعض الأنظمة الذكية.

وبالتوازي مع ذلك، تطوّر آبل نسخة جديدة كليًا من مساعدها الصوتي سيري ضمن نظام iOS 27، إذ تشير التقارير إلى أن الشركة تستهدف جعل سيري أكثر ذكاءً وقدرةً على منافسة خدمات مثل ChatGPT و Claude، كما عقدت آبل شراكة مع جوجل للاستفادة من نماذج Gemini المخصصة لتشغيل بعض قدرات سيري.

وذكرت التقارير أن آبل بدأت التواصل مع مطوري التطبيقات لإضافة وظائف مثل حجز الرحلات الجوية وإرسال دعوات التقويم إلى النسخة الجديدة من سيري ومنظومة Apple Intelligence، لكن بعض المطورين أبدوا مخاوفهم من أن تتحول هذه الشراكات مستقبلًا إلى وسيلة إضافية تفرض عبرها آبل عمولات مالية.

وأشار التقرير إلى أن آبل طمأنت بعض الشركات بأنها لا تنوي فرض رسوم خلال المراحل الأولى، مع أن ذلك قد يتغير مستقبلًا. كما أجرت الشركة محادثات مع شركات صينية مثل Baidu و Alibaba و Tencent بشأن إدماج خدماتها في سيري في iOS 27، لكن تلك الشركات تخشى بدورها فرض رسوم مستقبلية.

وتخطط آبل كذلك إلى إتاحة الاختيار بين عدة روبوتات دردشة للعمل في سيري بدلًا من الاعتماد الحصري على ChatGPT، مما قد يفتح المجال أمام نماذج الشركات المختلفة للعمل في نظام iOS عبر سيري وأدوات آبل المختلفة للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تكشف آبل رسميًا عن النسخة الجديدة من سيري خلال مؤتمر السنوي للمطورين WWDC 2026 المقرر عقده في الثامن من يونيو المقبل، مع احتمال استعراض خططها المتعلقة بتطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل متجر التطبيقات في الحدث ذاته.