وداعًا لضياع المنشورات.. إكس تضيف مركزًا موحّدًا للمحتوى المحفوظ

أطلقت منصة إكس تبويبًا جديدًا باسم “التاريخ History”، بهدف تحويل التطبيق إلى مساحة أكثر فاعلية لحفظ المحتوى والعودة إليه لاحقًا.

ويجمع التبويب الجديد الإشارات المرجعية والإعجابات ومقاطع الفيديو والمقالات في مكان واحد يسهّل الوصول إلى المحتوى الذي يرغب المستخدم في متابعته لاحقًا.

ويتوفر التبويب الجديد حاليًا في تطبيق إكس في نظام iOS، إذ أوضح رئيس المنتجات في المنصة نكيتا بيير أن التبويب يوفّر طريقة أفضل لتنظيم المحتوى المُفضّل واستكمال قراءة المقالات أو مشاهدة مقاطع الفيديو في وقت لاحق.

ومع التحديث الجديد، غيّرت المنصة اسم زر “العلامات المرجعية Bookmarks” في القائمة الجانبية للتطبيق إلى “التاريخ History”، مع تقسيم التبويب الرئيسي إلى أربعة تبويبات فرعية تشمل الإشارات المرجعية والإعجابات ومقاطع الفيديو والمقالات.

وتعتمد الإشارات المرجعية والإعجابات على حفظ المستخدم المحتوى يدويًا، في حين تُضاف مقاطع الفيديو والمقالات تلقائيًا استنادًا إلى ما يشاهده أو يطالعه داخل المنصة. وأكدت الشركة أن تبويب “التاريخ History” يبقى خاصًا بالمستخدم، ولا يمكن للآخرين الاطلاع عليه.

ويوحّد التبويب أدوات كانت موزعة سابقًا في أماكن مختلفة داخل التطبيق؛ إذ كانت الإشارات المرجعية تظهر في القائمة الرئيسية، في حين بقيت الإعجابات موجودة في صفحة الملف الشخصي.

وتسعى إكس عبر هذه الخطوة إلى تعزيز استخدام ميزة المقالات الطويلة التي تروّج لها منذ مدة كوسيلة تتيح للشركات وصنّاع المحتوى نشر تحديثات تتجاوز الحد التقليدي للمنشورات البالغ 280 حرفًا، كما تتيح الميزة للمستخدمين تتبّع المقالات التي يطالعونها في أثناء التصفح.

ويأتي التحديث في وقت تشهد فيه مواقع الويب تراجعًا في الزيارات القادمة من منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، نتيجة تغييرات الخوارزميات ومزايا الذكاء الاصطناعي التي قلّصت عدد النقرات المؤدية إلى المواقع الخارجية.