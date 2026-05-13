واتساب تضيف “وضع التخفي” لإجراء محادثات سرية مع Meta AI

أضافت شركة ميتا خيارًا جديدًا في تطبيق واتساب يتيح للمستخدمين إجراء محادثات خاصة مع مساعدها الذكي Meta AI، بنحو يمنع حتى الشركة نفسها من الاطلاع على محتوى تلك المحادثات.

وتروّج الشركة للميزة الجديدة، التي تحمل اسم “وضع التخفي Incognito Chat”، بوصفها وسيلة لإجراء محادثات سرية مع روبوت الدردشة Meta AI تحت حماية آلية التشفير الكامل بين الطرفين، وهي التقنية التي توفّرها واتساب منذ سنوات للمحادثات بين المستخدمين.

وكانت ميتا قد كشفت أنها بدأت تطوير الميزة خلال مؤتمرها للذكاء الاصطناعي التوليدي “LlamaCon” في أبريل 2025، إذ تعتمد الميزة على تقنية يُطلق عليها اسم “المعالجة الخاصة Private Processing” التي طوّرتها الشركة لمعالجة الرسائل داخل بيئة آمنة لا يمكن لأي جهة أخرى الوصول إليها.

وأوضحت الشركة أن الرسائل المتبادلة مع المساعد الذكي في هذا الوضع لا تُحفَظ وتختفي افتراضيًا، كما لن تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

وقالت ميتا إن بعض المستخدمين يتجهون إلى المساعدات الذكية لطرح أسئلة تتعلق بموضوعات حساسة مثل الصحة والمال والعمل والمشكلات الشخصية، مشيرةً إلى أن تطبيقات أخرى توفّر أوضاعًا توصف بأنها “خاصة” لإجراء محادثة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، لكنها ما تزال قادرة على رؤية طرفَي المحادثة.

وتخطط الشركة لطرح الميزة تدريجيًا لكافة مستخدمي واتساب وتطبيق Meta AI خلال الأشهر المقبلة، كما تعمل أيضًا على تطوير ميزة أخرى تحمل اسم “المحادثة الجانبية Side Chat”، تتيح للمستخدمين التفاعل مع المساعد الذكي بصورة خاصة داخل أي محادثة، لطرح أسئلة حول محتوى الدردشة أو طلب تلخيص الرسائل.

ويأتي إعلان هذه المزايا الجديدة بعد أيام من بدء ميتا اختبار روبوت دردشة شبيه بروبوت “جروك” داخل منصة ثردز التابعة لها، وهي الخطوة التي واجهت انتقادات من بعض المستخدمين الرافضين لإدماج مساعدها Meta AI في المنصة.