جوجل تضيف ميزة الإملاء الذكي إلى لوحة المفاتيح Gboard

أعلنت جوجل ميزة جديدة للإملاء الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم “Rambler” ضمن تطبيق لوحة المفاتيح “Gboard” خلال مؤتمر Google I/O 2026 لتنافس تطبيقات الإملاء الصوتي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي حققت انتشارًا متزايدًا في الهواتف والحواسيب خلال الأعوام الأخيرة.

وتزيل الميزة الجديدة الكلمات التلقائية غير الضرورية مثل “أمم” و”آه”، كما تفهم التصحيحات في أثناء التحدث دون الحاجة إلى إعادة الإملاء من البداية؛ إذ تتعرف الميزة تلقائيًا التعديل، وتُحدّث النص فورًا.

وأوضحت جوجل أن الميزة تعتمد على نماذج متعددة اللغات مبنية على Gemini لتحويل الصوت إلى نص، مع دعم ميزة “التبديل اللغوي” التي تتيح الانتقال بين لغتين أو أكثر داخل الجملة نفسها دون فقدان السياق، مثل المزج بين الإنجليزية والهندية في أثناء الحديث. وتعد هذه الميزة انعكاسًا لطبيعة التواصل اليومية لدى المستخدمين المتعددي اللغات، وهي نقطة تأخرت كثير من تطبيقات الإملاء الصوتي في دعمها.

وأكدت الشركة أن لوحة مفاتيح “Gboard” ستعرض مؤشرًا واضحًا عند تفعيل ميزة الإملاء الصوتي، مشيرةً إلى أنها لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية، إذ يُستخدم الصوت فقط لتحويل الكلام إلى نص. ووصفت جوجل الميزة بأنها أشبه “بإعادة ابتكار لوحة المفاتيح”، نظرًا إلى إمكانية استخدامها داخل كافة التطبيقات على النظام.

وفيما يتعلق بالخصوصية، قال بين جرينوود، مدير تجارب أندرويد في جوجل، إن الشركة تعتمد على مزيج من المعالجة المحلية والسحابية لضمان أمان البيانات وخصوصيتها، مؤكدًا أن جوجل استثمرت على مدار سنوات طويلة في تطوير تقنيات تحافظ على حماية المستخدمين على حد تعبيره.

وكانت جوجل قد أطلقت الشهر الماضي تطبيق “AI Edge Eloquent” للإملاء الصوتي دون اتصال بالإنترنت في نظام iOS، وذلك استنادًا إلى نماذج Gemma التي تعمل محليًا في الأجهزة.

وتشكّل الميزة الجديدة أوضح محاولة من جوجل لتحسين قدرات الإملاء الصوتي داخل أندرويد، خاصةً أن لوحة “Gboard” تُعد لوحة المفاتيح الافتراضية لمئات الملايين من مستخدمي النظام حول العالم. ومن المقرر أن تصل الميزة أولًا إلى هواتف سامسونج جالاكسي وجوجل بكسل خلال الصيف، قبل التوسع لاحقًا إلى مزيد من أجهزة أندرويد.