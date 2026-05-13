إنستاجرام تطلق رسميًا تطبيق Instants لمشاركة الصور مؤقتًا

أطلقت إنستاجرام تطبيقًا جديدًا يحمل اسم “Instants” يركز على مشاركة الصور العفوية بنحو مؤقت، في محاولة لإحياء تجربة إنستاجرام القديمة القائمة على مشاركة اللحظات السريعة بعيدًا عن المحتوى المُعدّل الذي يهيمن على المنصة حاليًا.

ويتوفر التطبيق الجديد لنظامي iOS وأندرويد، بالإضافة إلى إدماج بعض مزاياه داخل تطبيق إنستاجرام الرئيسي. ويتيح “Instants” للمستخدمين التقاط الصور ومشاركتها مباشرةً مع الأصدقاء، لتختفي بعد مشاهدتها، دون توفير أدوات تعديل أو فلاتر أو حتى إمكانية رفع صور محفوظة سابقًا من الهاتف.

ويمكن الوصول إلى تلك المزايا أيضًا من داخل تطبيق إنستاجرام عبر صندوق الرسائل الخاصة، من خلال الضغط على أيقونة الصور أسفل الواجهة. وبعد التقاط الصورة، يختار المستخدم إرسالها إلى “الأصدقاء المقربين” أو الحسابات الأخرى، مع وجود زر تراجع يمنحه فرصة حذف الصورة قبل ظهورها للطرف الآخر.

وتبقى الصور المؤقتة محفوظة داخل أرشيف المستخدم لمدة تصل إلى عام كامل، مع إمكانية إعادة نشرها لاحقًا ضمن “القصص” عبر إنشاء ملخص Recap يضم أبرز اللحظات المصورة.

ويتيح التطبيق كتم صور الأصدقاء مؤقتًا عبر الضغط المطوّل على أيقونة المستخدم داخل الرسائل وتمريرها إلى اليمين، ثم إعادة تفعيل ظهورها بالطريقة ذاتها.

وقالت الشركة إنها اختبرت تطبيق “Instants” خلال المدة الماضية في عددٍ من الدول، مشيرةً إلى أن المستخدمين طالبوا بطريقة أسرع وأسهل للوصول إلى الكاميرا والتقاط الصور مباشرةً، بدلًا من التنقل داخل تطبيق إنستاجرام الرئيسي الذي أصبح يضم عددًا كبيرًا من الخصائص والخدمات.

ويعتمد التطبيق على أنظمة الأمان والخصوصية ذاتها الموجودة في إنستاجرام، مثل الحظر وكتم الحسابات، بالإضافة إلى أدوات الرقابة الأبوية الخاصة بحسابات المراهقين. وتشمل تلك الأدوات تحديد مدة الاستخدام، ومنع لقطات الشاشة وتسجيلها، فضلًا عن تقييد الوصول إلى التطبيق تلقائيًا بين الساعة العاشرة مساءً والسابعة صباحًا.

وليست هذه أول محاولة من إنستاجرام لمنافسة تطبيقات الصور المؤقتة مثل سناب شات و BeReal، إذ سبق أن أطلقت الشركة في عام 2013 تطبيق “Poke” كنسخة مباشرة تحاكي فكرة الصور المؤقتة، لكنه لم يحقق نجاحًا، وأُغلق بعد 17 شهرًا فقط. وفي 2014، جرّبت الشركة تطبيق “Slingshot” الذي لم يصمد سوى 6 أشهر، قبل أن يتوقف أيضًا.