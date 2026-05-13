آبل تعتزم إجراء تعديلات واسعة في تطبيق الكاميرا في iOS 27

تستعد شركة آبل لإجراء تغييرات واسعة في تطبيق الكاميرا في هواتف آيفون ضمن تحديث iOS 27 المرتقب؛ إذ تشير تقارير إلى أن الشركة تطوّر واجهة أكثر مرونة تتيح للمستخدمين تخصيص أدوات التصوير، والتحكم في إعدادات متقدمة بنحو غير مسبوق، بالإضافة إلى مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن آبل تعتزم إعادة تصميم تطبيق الكاميرا ليصبح أكثر قابلية للتخصيص، بدل الواجهة الثابتة الحالية التي تعتمدها الشركة لالتقاط الصور والفيديو.

وسيسمح التحديث للمستخدمين بتبديل عناصر التحكم المختلفة عبر لوحة جديدة تحمل اسم “Add Widgets”، مما يتيح إضافة أدوات التصوير أو إزالتها وفق تفضيلات المستخدم.

وتشمل التغييرات كذلك أدوات تصوير احترافية موجهة للهواة والمحترفين، منها التحكم في عمق المجال والتعريض الضوئي وأنماط الصور الخاصة بآبل. وفي المقابل، ستبقي الشركة على الواجهة التقليدية افتراضيًا لتفادي تعقيد تجربة الاستخدام بالنسبة للمستخدمين العاديين.

وتعمل آبل أيضًا على تحسين تجربة الوصول إلى إعدادات التصوير عبر الشاشة اللمسية؛ إذ يتضمن التصميم الجديد إضافة خطوط الشبكة وأدوات موازنة الأفق في أثناء التصوير، فضلًا عن نقل زر عرض أدوات التحكم من أعلى التطبيق إلى جوار زر الالتقاط مباشرة.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تشير التسريبات إلى إدماج مزايا “الذكاء البصري” داخل تطبيق الكاميرا نفسه عبر وضع جديد لمساعد سيري الذكي، بدل الاعتماد على واجهة منفصلة. وسيسمح ذلك باستخدام أدوات تعتمد على الكاميرا مثل البحث بالصور وترجمة النصوص مباشرة في أثناء التصوير.

وتطوّر الشركة أدوات تحرير صور جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تخطط فيه لإجراء تغييرات كُبرى في سيري.

ولا تقتصر التغييرات على الكاميرا وسيري؛ إذ تخطط الشركة لتحديث متصفح سفاري بصفحة بداية جديدة، وتوسيع البيانات المعروضة داخل تطبيق الطقس، فضلًا عن إعادة تصميم تطبيق إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي Image Playground ليصبح أبسط في الاستخدام.

ومن المنتظر أن تكشف آبل رسميًا عن هذه التحديثات خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2026 الذي سينطلق في الثامن من يونيو المقبل.