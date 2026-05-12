OpenAI تطلق مبادرة “Daybreak” لاكتشاف الثغرات ومعالجتها مبكرًا

أعلنت OpenAI توسّعها في مجال الأمن السيبراني عبر إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم “Daybreak”، وتهدف إلى مساعدة فرق الأمن السيبراني في اكتشاف الثغرات البرمجية والتحقق منها ومعالجتها مبكرًا في أثناء مراحل تطوير البرمجيات، بدلًا من التعامل مع الجانب الأمني بوصفه خطوة لاحقة بعد اكتمال التطوير.

وجاء الإعلان بعد أسابيع من طرح الشركة نموذج GPT-5.5-Cyber الجديد، وهو إصدار مطوّر من سلسلة نماذجها المخصّصة للاستخدامات الدفاعية في الأمن السيبراني.

وكانت الشركة قد كشفت الشهر الماضي عن نموذج GPT-5.4-Cyber، مع إتاحة الوصول إليه لآلاف المطورين، في خطوة تختلف عن نهج أنثروبيك التي حصرت نموذجها الأمني Mythos على عدد محدود من الشركات.

وتعتمد مبادرة Daybreak على نماذج OpenAI المتقدمة، إلى جانب نظام Codex بوصفه طبقة تنفيذ ذكية تعتمد على الوكلاء المُخصصين للبرمجة، فضلًا عن شراكات مع شركات متخصصة في الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.

ووفقًا للشركة، فإن المبادرة سوف تساعد فرق الأمن في تحليل قواعد برمجية ضخمة، واكتشاف الثغرات المعقدة، والتحقق من فاعلية التصحيحات البرمجية، وتحليل الأنظمة غير المألوفة، إضافةً إلى تسريع الانتقال من اكتشاف الثغرات إلى معالجتها.

وتدعم Daybreak عدة سيناريوهات دفاعية، منها مراجعة الشفرات البرمجية الآمنة، ونمذجة التهديدات، والتحقق من التصحيحات، وتحليل مخاطر الاعتماديات البرمجية، وتقديم إرشادات للكشف عن الثغرات ومعالجتها.

وأوضحت OpenAI أن النظام يستطيع، عند منحه صلاحية الوصول إلى المستودع البرمجي بالكامل، تحديد المشكلات ذات أعلى تأثير وتقليص زمن التحليل من ساعات إلى دقائق، كما يمكنه إنشاء التصحيحات البرمجية واختبارها مباشرةً داخل المستودعات البرمجية مع تطبيق ضوابط للمراجعة والمراقبة وإدارة الصلاحيات.

وأضافت الشركة أن نتائج التحليل والأدلة التقنية يمكن إرسالها إلى الأنظمة الحالية المُستخدمة في التدقيق الأمني وتتبع عمليات المعالجة.

وتعمل OpenAI حاليًا مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص استعدادًا لتوظيف نماذج أكثر تقدمًا في مجال الأمن السيبراني ضمن نهج تدريجي للتطوير والإطلاق.

وتشمل قائمة الشركاء شركات كبرى مثل Cloudflare و Cisco و CrowdStrike و Palo Alto Networks و Oracle و Zscaler و Akamai و Fortinet.

وكانت OpenAI قد أعلنت سابقًا خدمة “Codex Security”، التي تستخدم قدرات الاستدلال الذكي والتحقق الآلي لاكتشاف الثغرات المؤثرة واقتراح حلول مناسبة وفقًا لطبيعة الشفرة البرمجية.

ولم توضح الشركة بعدُ إذا كانت ستواصل تقديم الخدمة بصورة مستقلة أم ستدمجها ضمن مبادرة Daybreak الجديدة.