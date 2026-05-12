Gemini Intelligence.. جوجل تحسّن قدرات Gemini في أندرويد بمزايا جديدة

أعلنت جوجل مجموعة جديدة من المزايا في روبوتها الذكي Gemini خلال مؤتمرها Google I/O 2026 في خطوة تهدف إلى منح الهواتف الذكية قدرات أكبر لتنفيذ المهام نيابةً عن المستخدمين؛ إذ ستظهر خدمات Gemini في مزيد من تطبيقات النظام، منها متصفح كروم في أندرويد، واقتراحات الملء التلقائي، إضافةً إلى التطبيقات الخارجية.

وقدّمت جوجل كذلك مصطلحًا جديدًا يحمل اسم “Gemini Intelligence”، وقد وصفه مدير تجارب أندرويد في الشركة، بن غرينوود، بأنه مجموعة من أبرز قدرات Gemini المُخصّصة لأكثر هواتف أندرويد تطورًا. وتخطّط الشركة لتوفير هذه المزايا في الهواتف الرائدة مثل سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S26.

وتأتي ميزة “أتمتة المهام” ضمن أبرز إضافات Gemini الجديدة؛ إذ تتيح للمساعد الذكي تنفيذ مهام داخل التطبيقات نيابةً عن المستخدم. وقد كانت هذه الميزة متاحة سابقًا في عدد محدود من تطبيقات طلب السيارات وتوصيل الطعام في بعض هواتف جوجل بكسل وسامسونج جالاكسي الحديثة، لكن جوجل أكدت أنها ستتوسع قريبًا لتدعم مجموعة أكبر من التطبيقات.

وأضافت الشركة دعمًا للمدخلات المتعددة الوسائط؛ إذ أصبح بإمكان المستخدم استخدام الصور أو لقطات الشاشة بالإضافة إلى الأوامر الصوتية والنصية لتوجيه Gemini. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم إرسال صورة لقائمة مشتريات محفوظة داخل تطبيق الملاحظات، ليضيف Gemini العناصر تلقائيًا إلى سلة التسوق.

وكشفت جوجل أيضًا عن ميزة جديدة تحمل اسم “Create My Widget”، وهي تشكّل أولى خطوات الشركة نحو مفهوم “الواجهات التوليدية”. وتتيح الميزة إنشاء أدوات Widgets أو تطبيقات مُصغرة مُخصّصة عبر أوامر مكتوبة بلغة طبيعية، إذ يستطيع المستخدم وصف الوظيفة التي يريدها ليولّد الذكاء الاصطناعي أداة مناسبة تلقائيًا.

ومن الأمثلة التي عرضتها الشركة أداة طقس مخصّصة لراكبي الدراجات تعرض سرعة الرياح ونسبة هطول الأمطار، إضافةً إلى لوحة معلومات تقترح وصفات غنية بالبروتين أسبوعيًا، مع نقل هذه الأدوات إلى نظام Wear OS لتعمل في الساعات الذكية أيضًا.

وفي سياق متصل، تنقل جوجل بعض مزايا Gemini الموجودة في نسخة سطح المكتب من متصفح كروم إلى تطبيق أندرويد؛ إذ سيظهر زر مخصّص لروبوت Gemini داخل المتصفح يسمح بمشاركة محتوى صفحات الويب وطرح الأسئلة مباشرةً في أثناء التصفح.

وأما المشتركون في خطط “AI Pro” و”AI Ultra” المأجورة، فسوف يحصلون على ميزة “التصفح الآلي Auto Browse”، التي تساعد في تنفيذ مهام مثل حجز المواعيد تلقائيًا عبر المتصفح، على أن تبدأ جوجل طرحها بنهاية يونيو المقبل.

وستتيح الشركة كذلك إدماج Gemini اختياريًا في ميزة الملء التلقائي في أندرويد، بما يسمح للمساعد الذكي بالاستفادة من بيانات المستخدم المُخزنة في خدمات مثل صور جوجل و Gmail لتعبئة النماذج تلقائيًا. ووفقًا لجوجل، فإنه يمكن للنظام مثلًا استخراج رقم لوحة السيارة من صورة محفوظة داخل مكتبة الصور، واستخدامه عند الحاجة.

وأكدت جوجل أن مزايا “Gemini Intelligence” سوف تصل تدريجيًا على دفعات طوال العام الجاري، على أن تتيحها لهواتف جالاكسي وبكسل أولًا خلال الصيف المقبل.