سامسونج تقدّم ميزة جديدة لمكافحة التطبيقات المزعجة في هواتف جالاكسي

بدأت شركة سامسونج اختبار ميزة جديدة تستهدف التطبيقات التي تُغرق هواتف المستخدمين بالإعلانات والتنبيهات الدعائية المزعجة، ضمن تحديث جديد لتطبيق “Device Care” المخصّص لإدارة أجهزة جالاكسي وصيانتها.

وتتيح الميزة الجديدة، التي ظهرت في الإصدار 13.8.80.7 من التطبيق، رصد التطبيقات التي ترسل عددًا كبيرًا من الإشعارات الإعلانية، ثم تقييد نشاطها تلقائيًا عبر نقلها إلى وضع “السُبات العميق Deep Sleep”، مما يمنعها من العمل في الخلفية أو إرسال المزيد من التنبيهات، إلا إذا قرّر المستخدم إعادة تفعيلها.

وتركّز الأداة على ما تصفه سامسونج بـ”التنبيهات الإعلانية المتكرّرة”، بدلًا من حظر الإعلانات داخل المتصفح أو التطبيقات نفسها. وتأتي هذه الخطوة بعدما اشتكى كثير من المستخدمين من تطبيقات بسيطة، مثل تطبيقات الطقس أو الآلة الحاسبة، التي ترسل إشعارات دعائية لألعاب أو خدمات غير مرتبطة بوظيفتها الأساسية.

وتوفّر سامسونج طريقتين لتفعيل الحظر. تعتمد الأولى، وهي “الحظر الأساسي”، على قاعدة بيانات تملكها الشركة تتعرف التطبيقات المعروفة بالإعلانات المزعجة. وأما الثانية، وهي “الحظر الذكي”، فتفحص الإشعارات لحظيًا، وتحدّد إذا كان التطبيق يرسل عددًا مفرطًا من التنبيهات الدعائية.

وأوضحت سامسونج أن الميزة قد لا تعمل بدقة كاملة في كافة الحالات، لكنها تتيح للمستخدم مراجعة التطبيقات المُقيّدة عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “العناية بالجهاز”، ثم الضغط على “تقرير العناية”، والانتقال إلى “التنبيهات المفرطة”.

وبحسب التقارير، فإن الميزة متاحة حاليًا فقط لهواتف Galaxy S26، مما يشير إلى احتمال ارتباطها بتحديث One UI 8.5 الذي بدأت سامسونج طرحه تدريجيًا.

ولم توضّح الشركة بعدُ إذا كانت الأداة ستصل إلى الهواتف الأقدم أو إذا كانت ستمنع أيضًا الإعلانات التي ترسلها تطبيقات سامسونج نفسها.

ويُطرح التحديث تدريجيًا عبر متجر سامسونج Galaxy Store، ويمكن للمستخدمين التحقق من توفره عبر الدخول إلى المتجر، ثم الذهاب إلى قسم التحديثات داخل التطبيق.