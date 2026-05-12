جوجل تكشف عن حواسيب “Googlebook” الجديدة بنظام يجمع أندرويد و ChromeOS

أعلنت جوجل سلسلة جديدة من الحواسيب المحمولة باسم “Googlebook”، على أن تصل إلى الأسواق خلال فصل الخريف المقبل، في خطوة تبدو تمهيدًا لاستبدال حواسيب “Chromebook” بنظام أكثر تطورًا يعتمد على إدماج تقنيات أندرويد و ChromeOS معًا.

وكشفت الشركة عن المشروع ضمن فاعليات مؤتمر Google I/O 2026، لكنها لم تقدم سوى تفاصيل محدودة للغاية بشأن الأجهزة أو النظام الجديد. وتشير التسريبات إلى أن النظام يحمل الاسم الرمزي “ألمنيوم Aluminium”، لكن جوجل أكدت أن هذا الاسم داخلي فقط، وليس العلامة التجارية النهائية للنظام.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن حواسيب Googlebook سوف تعتمد على البنية التقنية لنظام أندرويد، مع دعم تشغيل متصفح كروم وتطبيقات أندرويد مباشرة. كما ستتيح الوصول إلى ملفات الهاتف الذكي وتشغيل التطبيقات من الهاتف نفسه دون الحاجة إلى التنقل بين الأجهزة.

وتركّز جوجل بصورة كبيرة على إدماج تقنيات Gemini Intelligence في النظام الجديد؛ إذ ستظهر مزايا الذكاء الاصطناعي حتى ضمن مؤشر الفأرة. ومن أبرز المزايا التي كشفت عنها الشركة ميزة “Magic Pointer”، التي تقدّم اقتراحات ذكية مرتبطة بما يظهر في الشاشة عند تحريك المؤشر بطريقة معينة.

وتشمل الأمثلة التي عرضتها جوجل إمكانية إنشاء اجتماع مباشرةً عبر الإشارة إلى تاريخ داخل رسالة بريد إلكتروني، أو إدماج صور الأثاث في مساحة معيشة افتراضية لتصور التصميم النهائي. وسيدعم النظام إنشاء أدوات Widgets مولّدة بالذكاء الاصطناعي مشابهة لتلك التي أعلنتها الشركة لهواتف أندرويد وساعات Wear OS.

ويمكن لتلك الأدوات تنظيم بيانات الرحلات الجوية والفنادق والحجوزات، أو إنشاء عدّادات زمنية للمناسبات المختلفة، ضمن تجربة تعتمد بصورة كبيرة على التخصيص والذكاء الاصطناعي.

وما زالت عدة تفاصيل أساسية غائبة، منها تصميم الأجهزة النهائي، وأنواع المعالجات المُستخدمة، والأسعار المتوقعة. واكتفت جوجل بعرض تصاميم أولية غامضة لحاسوب من فئة Googlebook، مؤكدةً تعاونها مع شركات آيسر وأسوس وديل و HP ولينوفو لإطلاق أول دفعة من الأجهزة.

ومن العناصر التصميمية الوحيدة التي ظهرت بوضوح شريط إضاءة بألوان جوجل، وقد قالت الشركة إنه سيكون جزءًا أساسيًا من هوية كافة أجهزة Googlebook.

وأثار الإعلان تساؤلات بشأن مستقبل أجهزة Chromebook العاملة بنظام ChromeOS، وأكدت جوجل أن حواسيب Chromebook سوف تكون متاحة حتى بعد إطلاق أجهزة Googlebook، وأن الأجهزة الحالية ستواصل الحصول على التحديثات الأمنية وفق الجداول الزمنية المُعلنة مسبقًا.

وتوفّر جوجل حاليًا تحديثات أمنية تلقائية لمدة تصل إلى 10 أعوام لأجهزة Chromebook التي طُرحت منذ عام 2021، لكنها لم توضّح كيف ستوزّع جهودها مستقبلًا بين النظامين.