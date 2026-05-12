جوجل تكشف عن أبرز مزايا نظام أندرويد 17 القادم

كشفت جوجل عن أهم المزايا في نظام أندرويد 17 الجديد، الذي يركّز على تعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي، وتحسين مشاركة الملفات مع أجهزة آيفون، بالإضافة إلى أدوات تهدف إلى تقليل الاستخدام المفرط للتطبيقات المُسببة للإدمان الرقمي، مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكشفت الشركة خلال مؤتمر Google I/O 2026، أن النظام الجديد سوف يقدّم مزايا أوسع مرتبطة بروبوت Gemini الذكي، منها إنشاء مهام تلقائية داخل التطبيقات بنحو أوسع. وفي المقابل، يضم التحديث مزايا أخرى لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل تحسينات في مشاركة الملفات والرموز التعبيرية.

وأعلنت جوجل توسيع ميزة دعم مشاركة الملفات مع أجهزة آبل عبر ميزة Quick Share، بعدما بدأت العام الماضي إضافة دعم مشابه لخدمة AirDrop في هواتف بكسل. وأوضحت أن الميزة ستصل خلال العام الجاري إلى هواتف الشركات المُصنعة لأجهزة أندرويد على نطاق واسع.

وفي خطوة مؤقتة لحين وصول الدعم الكامل، أتاحت جوجل إنشاء رموز QR في كافة هواتف أندرويد لمشاركة الملفات بسرعة مع مستخدمي iOS سحابيًا، كما أكدت أن ميزة Quick Share ستصل قريبًا إلى تطبيقات شهيرة مثل واتساب. وأضافت الشركة أنها تعاونت مع آبل لتسهيل انتقال المستخدمين من أجهزة آيفون إلى أندرويد.

ويجلب أندرويد 17 أيضًا رموزًا تعبيرية ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية، في أكبر تغيير بصري للرموز التعبيرية منذ سنوات.

ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة “نقطة التوقف Pause Point”، التي تفرض مهلة مدتها 10 ثوانٍ قبل فتح التطبيقات المشتتة مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف منح المستخدم فرصة لإعادة التفكير قبل قضاء وقت طويل في التصفح. وخلال تلك المهلة يمكن ضبط مؤقت زمني للتطبيق، أو تنفيذ تمرين تنفس سريع، أو الانتقال إلى تطبيقات صحية مثل Fitbit.

وتشير جوجل إلى أن الميزة تقدّم نهجًا عمليًا أكثر مقارنةً بحظر التطبيقات بالكامل، إذ تجعل تجاوز القيود أصعب عبر اشتراط إعادة تشغيل الهاتف لتعطيلها.

وفي المقابل، يضيف النظام أدوات جديدة لإنشاء المحتوى، منها ميزة Screen Reactions التي تتيح تسجيل فيديو مع تعليق مرئي فوق محتوى الشاشة مباشرةً، مما يسهّل مشاركة التعليقات والمقاطع مع الأصدقاء أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يتضمن أندرويد 17 أدوات إضافية لتحسين مقاطع الفيديو المخصّصة لمنصة إنستاجرام.