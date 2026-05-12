جوجل تؤمّن نظام أندرويد بمزايا جديدة لمكافحة مكالمات الاحتيال وسرقة الهواتف

كشفت جوجل عن مجموعة جديدة من أدوات الحماية والخصوصية لنظام أندرويد خلال مؤتمر Google I/O 2026، مع تركيز واضح على مواجهة عمليات الاحتيال الإلكترونية وسرقة الهواتف ومكافحة التطبيقات الخبيثة.

وتستعد جوجل لإطلاق ميزة جديدة لمكافحة مكالمات الاحتيال المصرفي؛ إذ تعتمد على رصد الأرقام التي تنتحل صفة البنوك والمؤسسات المالية. وعند اكتشاف محاولة انتحال، تُنهي الميزة المكالمة تلقائيًا، وتعرض تنبيهًا للمستخدم يفيد بأن المكالمة قد تكون احتيالية.

وتعاونت الشركة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية لتفعيل النظام الجديد، وتصل الميزة خلال الأسابيع المقبلة إلى الهواتف العاملة بنظام أندرويد 11 والإصدارات الأحدث.

وفي جانب آخر، أعلنت جوجل توسيع قدرات ميزة “Live Threat Detection”، وهي أداة تفحص سلوك التطبيقات لرصد أي أنشطة مشبوهة أو محاولات احتيال تستهدف المستخدمين. وتعتمد التحسينات الجديدة على تقنية “المراقبة الديناميكية للإشارات”، التي تكشف الأنماط غير الطبيعية داخل التطبيقات.

وتشمل القدرات الجديدة رصد التطبيقات التي تعيد توجيه الرسائل النصية إلى أرقام أخرى، إضافةً إلى التطبيقات التي تستغل صلاحيات “إمكانية الوصول” لعرض محتوى خادع في الشاشة. ومن المقرر وصول هذه التحسينات إلى أجهزة أندرويد 17 في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعمل جوجل على تعزيز أدوات الحماية من سرقة الهواتف عبر توسيع خيارات ميزة “Failed Authentication Lock”، إلى جانب إتاحة قفل الهاتف باستخدام المصادقة البيومترية وليس كلمات المرور التقليدية فقط.

وبموجب النظام الجديد، لن يتمكن السارق من استخدام الهاتف بعد وضعه في حالة “مفقود” إلا عبر فتحه ببصمة المستخدم أو بياناته البيومترية، وتعتزم الشركة تفعيل هذه الميزة افتراضيًا في كافة الأجهزة التي سوف تعمل بنظام أندرويد 17.

وفي إطار تحسين الخصوصية، أضافت جوجل أداة جديدة للتحكم في مشاركة الموقع الجغرافي داخل التطبيقات، إذ سيتمكن المستخدم من منح التطبيق صلاحية الوصول الدقيق إلى موقعه مؤقتًا فقط في أثناء استخدام التطبيق. وترى الشركة أن الميزة ستكون مفيدة في المهام السريعة، مثل العثور على مقهى قريب، دون منح التطبيق وصولًا دائمًا إلى بيانات الموقع.