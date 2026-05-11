ميتا تبدأ إتاحة اشتراك “واتساب بلس” في هواتف آيفون

بدأت شركة ميتا إتاحة اشتراك “واتساب بلس” في تطبيق المراسلة الفورية التابع لها واتساب عبر نظام iOS في هواتف آيفون، وذلك عقب مرحلة اختبار تجريبية شملت عددًا محدودًا من المستخدمين، وفقًا لتقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار التطبيق.

ويركّز الاشتراك الجديد على تخصيص واجهة الاستخدام أكثر من إضافة مزايا عملية جديدة؛ إذ يتيح للمشتركين الوصول إلى حزم ملصقات حصرية تتضمن تأثيرات متحركة تغطي الشاشة كاملةً، مع إمكانية ظهورها لدى المستلمين حتى إن لم يشتركوا بالخدمة.

ويقدّم الاشتراك أيضًا 18 لونًا مُخصصًا تستبدل اللون الأخضر التقليدي في واجهة التطبيق، بالإضافة إلى 14 أيقونة مختلفة للتطبيق تتنوع بين التصاميم البسيطة والفنية.

ومن المزايا الأخرى رفع أقصى حد للمحادثات المثبتة من 3 محادثات إلى 20 محادثة، وإضافة 10 نغمات رنين جديدة، فضلًا عن إمكانية تطبيق إعدادات السمات والتنبيهات ونغمات الرنين على عدة محادثات دفعةً واحدة.

ويبلغ سعر الاشتراك 2.49 يورو شهريًا في دول الاتحاد الأوروبي، وما يعادل دولارًا واحدًا في أسواق أخرى، إذ تختلف الأسعار من دولة لأخرى. وقد يظهر لبعض المستخدمين خيار تجربة الاشتراك مجانًا لمدة قدرها أسبوع أو شهر وفق الدولة.

وفي المقابل، لن يظهر خيار الاشتراك لمستخدمي حسابات واتساب للأعمال؛ إذ يقتصر الاشتراك حاليًا على الحسابات الشخصية.

وكانت ميتا قد أكّدت سابقًا أن المزايا الأساسية في التطبيق سوف تبقى مجانية دون تغيير، وذلك يشمل الرسائل والمكالمات الصوتية والمرئية والحالات مع آلية التشفير التام؛ ليشكّل اشتراك “واتساب بلس” خيارًا إضافيًا اختياريًا للمستخدمين الراغبين في مزيدٍ من التخصيص.

ويتوفر الاشتراك حاليًا لعدد محدود من مستخدمي هواتف آيفون عبر أحدث إصدار من التطبيق، ومن المتوقع أن يتوسع الطرح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.