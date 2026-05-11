مايكروسوفت تسرّع أداء ويندوز 11 بآلية مستوحاة من نظام macOS

تختبر شركة مايكروسوفت ميزة جديدة في ويندوز 11 تهدف إلى تسريع استجابة النظام وتقليل زمن فتح التطبيقات، عبر أسلوب مشابه لما تستخدمه أنظمة آبل macOS في إدارة أداء المعالج.

وتعتمد الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “Low Latency Profile”، على رفع تردد المعالج بصورة ديناميكية لمدد قصيرة عند تنفيذ المهام التفاعلية؛ مثل فتح قائمة “ابدأ”، والقوائم المنبثقة، ومستكشف الملفات، والتطبيقات المختلفة، بما يمنح النظام استجابة أسرع للمستخدم.

وبدأ مشتركو النسخ التجريبية من ويندوز 11 اختبار الميزة خلال الأيام الماضية، وأشار عدد منهم إلى تحسن ملحوظ في سرعة فتح مستكشف الملفات وقائمة “ابدأ”، بالإضافة إلى تطبيقات مثل Outlook ومتجر مايكروسوفت ومستكشف الملفات وغيرها من التطبيقات.

وأفادت تقارير بأن وضع التسريع الجديد قد يرفع سرعة تشغيل تطبيقات مايكروسوفت بنحو 40%، في حين قد تصل التحسينات في قائمة “ابدأ” والقوائم السياقية داخل ويندوز 11 إلى نحو 70%.

وأشاد مستخدمون بأداء تلك الميزة، في حين أثارت الآلية المُستخدمة جدلًا؛ إذ عدّ منتقدون أن مايكروسوفت تعتمد على رفع مؤقت لقدرة المعالج لإظهار النظام بصورة أسرع.

وفي المقابل، دافع سكوت هانسلمان، نائب رئيس الفرق التقنية في قسم ويندوز في مايكروسوفت، عن التغييرات الجديدة عبر منشور في منصة إكس، موضحًا أن الهواتف الذكية تستخدم الأسلوب ذاته منذ سنوات، وأن التقنية ليست “خدعة” لتحسين الأداء.

وأضاف أن أنظمة مثل macOS ولينكس تعتمد بدورها على رفع تردد المعالج ديناميكيًا لإعطاء أولوية للمهام التفاعلية، وأن شركات مثل آبل تفعل الأمر نفسه.

وتأتي هذه التحسينات ضمن خطة أوسع تعمل عليها مايكروسوفت لتعزيز أداء ويندوز 11 واستقراره وتجربة الاستخدام عمومًا؛ إذ بدأت الشركة أيضًا إزالة بعض أزرار Copilot التي وصفتها بأنها “غير ضرورية”، إلى جانب تقليل الإزعاج المرتبط بتحديثات النظام الدورية.