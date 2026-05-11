تقرير: موجة استياء واسعة تضرب موظفي ميتا بسبب الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة ميتا موجة استياء داخلية متزايدة بسبب خططها الطموحة للتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ إذ تشير تقارير إلى أن تركيز الإدارة المكثف على بناء ما تصفه “بالذكاء الفائق الشخصي” أثّر سلبًا في معنويات الموظفين داخل الشركة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أثار برنامج تتبع جديد أطلقته الشركة اعتراضات واسعة بين العاملين، بعدما أبلغت ميتا موظفيها الشهر الماضي بأنها ستبدأ تتبع ما يكتبونه، وحركة مؤشر الفأرة، إضافةً إلى المحتوى الظاهر في شاشاتهم في أثناء العمل.

ويحمل البرنامج اسم “مبادرة قدرات النماذج MCI”، ويهدف إلى جمع بيانات تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في تعلّم كيفية تنفيذ المهام الحاسوبية بالطريقة التي يعمل بها البشر.

وتوضح ميتا أن عملية التتبع تقتصر على مجموعة محددة من تطبيقات العمل المعتمدة، مثل Gmail و Google Chat و VSCode، إضافةً إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي في الشركة.

وأدان عدد من الموظفين هذه الخطوة، وعدّوها انتهاكًا للخصوصية، كما تساءلوا عن إمكانية تعطيل التتبع، لكن المدير التقني للشركة أوضح أن أجهزة العمل التابعة للشركة لا تتيح خيار إيقاف المراقبة.

وفي المقابل، أكدت ميتا أن البرنامج يتضمن ضوابط لحماية المحتوى الحساس، مشيرةً إلى أن البيانات المجموعة لا تُستخدم لأغراض أخرى خارج إطار تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد الشركة لتسريح نحو 8 آلاف موظف، أي ما يعادل قرابة 10% من قوتها العاملة، إضافةً إلى إلغاء أكثر من 5 آلاف وظيفة كانت تستعد الشركة لطرحها.

ويبرّر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج هذه الإجراءات بأنها جزء من رفع الكفاءة عبر الذكاء الاصطناعي؛ إذ بات بإمكان فرق صغيرة إنجاز أعمال كانت تتطلب سابقًا أعدادًا أكبر من الموظفين.

وأثارت هذه السياسات حالة من القلق داخل الشركة مع تزايد شكاوى الموظفين؛ إذ يرى بعضهم أن الإدارة تركّز بالكامل على الذكاء الاصطناعي، ويشعر آخرون بأنهم يدرّبون الأنظمة التي قد تستبدلهم مستقبلًا.

وفي الوقت ذاته، تواصل ميتا إنفاق مليارات الدولارات في سباق الذكاء الاصطناعي؛ إذ استقطبت باحثين بارزين من شركات منافسة بعروض مالية ضخمة، قيل إن بعضها وصل إلى 300 مليون دولار، كما أعلنت حديثًا خططًا لاستثمار أكثر من 600 مليار دولار بحلول عام 2028 لبناء مراكز بيانات عملاقة مهيأة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.