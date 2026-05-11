آبل تعتزم تعديل واجهة نظام macOS 27 دون تغييرات جذرية

تستعد آبل لإجراء تعديلات محدودة على واجهة “Liquid Glass” في نظام macOS 27، في محاولة لمعالجة الانتقادات التي رافقت تصميم الواجهة الشفافة الذي ظهر مع نظام macOS Tahoe، دون التراجع عن التصميم العام للشركة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن آبل تعمل على ما تصفه مصادر داخلية في الشركة “بإعادة تصميم طفيفة” تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، خاصةً فيما يتعلق بدرجات الشفافية والظلال ووضوح النصوص في الواجهة.

وتهدف تلك التعديلات إلى معالجة أبرز شكاوى المستخدمين، مثل صعوبة قراءة بعض العناصر في تطبيق Finder ومركز التحكم والتطبيقات التي تعتمد على أشرطة جانبية كثيفة أو واجهات مليئة بالنصوص؛ إذ تؤدي التأثيرات الزجاجية أحيانًا إلى تداخل بصري يضعف وضوح المحتوى، خاصةً في الشاشات الكبيرة.

ويبدو أن جزءًا من المشكلة يرتبط بطبيعة العتاد نفسه؛ إذ قدّمت آبل تصميمها الجديد أساسًا ليتوافق مع شاشات OLED الحديثة المُستخدمة في هواتف آيفون وساعات آبل الذكية، في حين ما زالت معظم أجهزة ماك تعتمد على شاشات LCD التي لا تعرض تأثيرات الشفافية والطبقات البصرية بالكفاءة نفسها.

ولهذا السبب، فإن آبل تركّز في macOS 27 على تحسين طريقة عرض الظلال والتباين وسلوك الشفافية، بالإضافة إلى تعزيز قابلية القراءة، بهدف تقديم واجهة أكثر سلاسةً ونضجًا دون تغيير الهوية البصرية العامة للنظام.

وحتى في ظل الانتقادات، لا تنوي آبل التخلي عن تصميم “Liquid Glass”؛ إذ ترى الشركة أن التصميم يشكّل جزءًا رئيسيًا من توجهها المستقبلي في تصميم الأنظمة.

وتشير التقارير إلى أن نظام macOS 27، بالإضافة إلى iOS 27، سوف يركّزان بدرجة أكبر على تحسين الاستقرار وإصلاح الأخطاء وتعزيز عمر البطارية وتجربة الاستخدام، بدلًا من تقديم تغييرات بصرية ضخمة.

ويُقارن هذا التوجه بما حدث بعد إطلاق نظام iOS 7؛ إذ قدّمت آبل آنذاك تصميمًا جريئًا أثار انقسام المستخدمين، قبل أن تُخفّف حدة بعض العناصر البصرية تدريجيًا في iOS 8 مع الحفاظ على الاتجاه العام للتصميم.