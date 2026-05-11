آبل تطلق تحديث iOS 26.5 لهواتف آيفون بمجموعة من التحسينات الجديدة

أطلقت شركة آبل تحديثي iOS 26.5 و iPadOS 26.5 لكافة المستخدمين بعد مدة تجريبية بمجموعة من التحسينات الجديدة، منها دعم التشفير الكامل لرسائل RCS بين هواتف آيفون وأندرويد، بالإضافة إلى خلفيات جديدة، ومزايا إضافية في تطبيق الخرائط.

وكانت آبل قد أضافت دعم رسائل RCS إلى هواتف آيفون مع تحديث iOS 18.1، مما أتاح تجربة مراسلة أكثر تطورًا بين مستخدمي آيفون وأندرويد عبر مزايا مثل مؤشرات الكتابة، وإشعارات قراءة الرسائل، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة مرتفعة.

وأعلنت الشركة في مارس الماضي خططها لتوفير التشفير الكامل لرسائل RCS، قبل أن تبدأ اختبار الميزة ضمن الإصدار التجريبي من تحديث iOS 26.4 مطلع هذا العام، وقد بدأت الآن طرحها تدريجيًا لكافة المستخدمين عبر تحديث iOS 26.5.

وتصنّف آبل ميزة تشفير RCS حاليًا بوصفها “ميزة تجريبية”، لكنها تُفعّل افتراضيًا داخل النظام. ويمكن للمستخدمين تشغيلها أو إيقافها عبر “الإعدادات”.

وأوضحت الشركة أن الميزة تعتمد على دعم شركات الاتصالات بالأساس. وحتى في حال دعم شركات الاتصالات الميزة، فقد لا تصل مباشرةً إلى كافة المستخدمين في الوقت نفسه بسبب الطرح التدريجي المستمر خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت آبل أن التشفير الكامل سوف يُفعّل تلقائيًا في المحادثات الجديدة والحالية فور وصول الدعم إلى الجهاز وشبكة الاتصالات.

وفي سياق متصل، حدّثت الشركة واجهة تطبيق الرسائل لتوضيح حالة التشفير؛ إذ ستظهر أيقونة قفل جديدة أعلى المحادثات التي تدعم تشفير RCS، وستظهر الأيقونة نفسها أيضًا لدى مستخدمي أندرويد في المحادثات المتوافقة.

وتُستخدم أيقونة القفل كذلك في محادثات iMessage، التي تدعم آلية التشفير الكامل بين الطرفين منذ عام 2011.

ويشكّل دعم التشفير الكامل لرسائل RCS إحدى أبرز الترقيات التي تضيفها آبل إلى منظومة المراسلة عبر أجهزتها، بهدف رفع مستوى الخصوصية والأمان للمحادثات بين منصات الهواتف المختلفة.

وأضافت آبل قسمًا جديدًا داخل تطبيق الخرائط يحمل اسم “الأماكن المقترحة”، ويعرض توصيات تعتمد على المواقع الرائجة القريبة وعمليات البحث الأخيرة للمستخدم. كما يتضمن التحديث الأساس التقني لميزة الإعلانات المرتقبة داخل تطبيق الخرائط، التي تخطط الشركة لإطلاقها خلال الصيف المقبل.

وفي الوقت نفسه، يوفر التحديث إصلاحات أمنية لما يزيد على 50 ثغرة مختلفة في النظام، وقد أصدرت الشركة تحديثات أمنية مماثلة للأجهزة القديمة غير الداعمة لتحديثي iOS 26 و iPadOS 26.

وتشير التوقعات إلى أن iOS 26.5 قد يكون آخر التحديثات الرئيسية الحالية؛ إذ تستعد آبل للكشف عن تحديث iOS 27 خلال مؤتمر WWDC الشهر المقبل.