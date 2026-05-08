xAI تطلق مساعد Grok للسيارات بنظام CarPlay

أطلقت شركة xAI وضع المحادثة الصوتية “Grok Voice” داخل نظام آبل للسيارات CarPlay، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع روبوت الدردشة “Grok” مباشرةً عبر شاشة السيارة باستخدام الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى لمس الهاتف.

وكان تطبيق “Grok” في هواتف آيفون يعرض سابقًا واجهة مؤقتة داخل “CarPlay” تشير إلى أن الدعم الصوتي سوف يصل لاحقًا، قبل أن تبدأ الشركة الآن طرح الميزة رسميًا.

ومع أن المساعد الذكي يأتي مدمجًا أصلًا في سيارات تسلا، فإن التحديث الجديد يوسّع نطاق استخدامه ليشمل معظم السيارات المتوافقة مع نظام “CarPlay”.

ويتيح Grok للسائقين طرح الأسئلة أو تنفيذ الطلبات صوتيًا في أثناء القيادة، ضمن توجه متزايد لتحويل أنظمة الترفيه داخل السيارات إلى منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي التفاعلي.

— Grok (@grok) May 7, 2026

وكانت آبل قد بدأت مع تحديث iOS 26.4 السماح لتطبيقات المحادثة الصوتية التابعة لجهات خارجية بالاندماج في “CarPlay”، بعد أن يضيف المطورون دعم الميزة ويحصلوا على تصريح خاص من الشركة.

وتفرض آبل على التطبيقات استخدام واجهة التحكم الصوتي الرسمية الخاصة بنظام “CarPlay”، إذ تظهر واجهة مخصصة في أثناء تشغيل الخدمات الصوتية مع إمكانية إضافة أربعة أزرار تفاعلية كحد أقصى.

وتمنع الشركة تطبيقات الدردشة الآلية من عرض النصوص أو الصور كردود على الاستفسارات داخل شاشة السيارة، في محاولة لتقليل تشتيت السائق.

وينضم “Grok Voice” بذلك إلى أدوات أخرى منافسة أُطلقت خلال الآونة الأخيرة، مثل ChatGPT و Perplexity و Gemini.

ومع أن “CarPlay” يدعم تطبيقات الطرف الثالث الخارجية منذ سنوات، فإن آبل تواصل تقييد أنواع التطبيقات المسموح بها في النظام لتقليل عوامل التشتيت في أثناء القيادة، وتشمل الفئات المعتمدة تطبيقات الصوتيات والاتصالات والملاحة وشحن السيارات الكهربائية.