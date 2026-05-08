OpenAI تمنح Codex القدرة على العمل داخل متصفح جوجل كروم

أطلقت OpenAI إضافة جديدة لمتصفح “جوجل كروم” تحمل اسم “Codex for Chrome”، تتيح لمساعد البرمجة الخاص بها Codex العمل مباشرةً داخل المتصفح في أجهزة ماك وحواسيب ويندوز.

وتمنح الإضافة الجديدة Codex القدرة على اختبار تطبيقات الويب، واستخدام أدوات المطور “DevTools”، بالإضافة إلى تنفيذ مهام أخرى داخل المتصفح دون السيطرة الكاملة عليه أو تعطيل استخدامه من جانب المستخدم.

وتتيح الإضافة الجديدة للمساعد تنفيذ مهام متنوعة داخل المتصفح، منها التنقل بين الصفحات المنظمة، وإكمال نماذج إدخال البيانات المعقدة، ومراجعة لوحات التحكم، واكتشاف أخطاء سير العمل داخل المتصفح، بالإضافة إلى تنفيذ مهام أخرى مرتبطة بالويب.

وأصبح بإمكان Codex عبر الإضافة العمل بالتوازي عبر عدة تبويبات في الخلفية، إذ تُنظَّم المهام داخل مجموعات تبويبات “Tab Groups” للحفاظ على ارتباط كل مهمة أو محادثة بالسياق الخاص بها داخل كروم.

وأوضحت OpenAI أن إطلاق ميزة التحكم في الحاسوب “Computer Use” سابقًا داخل تطبيق Codex في الحواسيب كشف أن معظم سيناريوهات الاستخدام الشائعة تجري داخل المتصفح، وتهدف إضافة كروم الجديدة إلى تسريع تنفيذ المهام المرتبطة بالويب، خاصةً تلك التي لا تستطيع الإضافات التقليدية أو واجهات البرمجة APIs التعامل معها بكفاءة.

وذكرت الشركة أن Codex يضم حاليًا أكثر من 4 ملايين مستخدم نشط أسبوعيًا، بزيادة تبلغ 8 أضعاف مقارنةً ببداية العام الجاري، في إشارة إلى التوسع السريع في استخدام أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، حتى في ظل المنافسة الشرسة مع منتجات شركة أنثروبيك Claude.

وأضافت OpenAI أن الإضافة الجديدة تشكّل جزءًا من جهودها لتوسيع استخدام Codex في المهام اليومية، مع الحفاظ على قدراته الموجهة للمطورين بنحو خاص.

وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين يستطيعون تثبيت الإضافة عبر متجر Chrome Web Store، وتتوفر خطوات الإعداد من خلال قسم “Plugins” داخل تطبيق Codex. وبعد منح الأذونات اللازمة، يمكن للمستخدم التحقق من اتصال الإضافة بالمتصفح وبدء استخدام Codex مباشرةً داخل كروم.