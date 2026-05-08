جوجل تنفي تقليد تصميم iOS الجديد في أندرويد

أكدت جوجل أن هواتف “بكسل” التابعة لها لن تتبنّى تصميم “الزجاج السائل Liquid Glass” الذي قدّمته آبل في أنظمة التشغيل الحديثة في أجهزتها، مثل نظام iOS 26 في هواتف آيفون، نافيةً الشائعات التي انتشرت حديثًا حول احتمال انتقال هذا التصميم البصري إلى نظام أندرويد.

وقال رئيس قسم أندرويد في شركة جوجل، سمير سمات، تعليقًا على نموذج تخيلي تداوله المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي لهاتف أندرويد بتصميم مشابه لواجهة “Liquid Glass”: “إن ذلك لن يحدث! أنتم تبالغون كثيرًا”.

وجاء انتشار هذه التكهنات بعد فيديو تشويقي لفعالية “Android Show: I/O”، ظهرت فيه تميمة أندرويد وهي تشغّل مفتاح إضاءة لتتحول إلى شكل شبه شفاف، مما دفع بعض المستخدمين للاعتقاد أن جوجل تستعد لاعتماد واجهات مستوحاة من تصميمات آبل الجديدة.

وتستخدم هواتف جوجل بكسل نظام أندرويد المطوّر من جوجل، في حين تتيح الشركة أيضًا لشركات أخرى استخدام النظام مع واجهات مُخصّصة. وكانت شركات مثل أوبو وشاومي قد أضافت بالفعل عناصر تصميم تحمل بعض أوجه الشبه مع واجهة آبل “Liquid Glass” إلى هواتفها، كما استعارت سامسونج بعض الأفكار البصرية المشابهة لتصميمات آبل.

وقدّمت آبل تصميم “Liquid Glass” في أنظمة iOS 26 و iPadOS 26 و macOS 26، بالإضافة إلى watchOS 26 و tvOS 26، ضمن توجه لتوحيد الهوية البصرية عبر كافة منصاتها البرمجية. ومع أن التصميم الجديد شكّل أحد أكبر التغييرات البصرية في أنظمة آبل منذ سنوات، فإنه أثار انقسامًا بين المستخدمين.

وفي المقابل، تعتمد جوجل فلسفة تصميم تُطلق عليها اسم “Material Design” منذ عام 2014، مع تحديثات متواصلة على مر السنوات. وقد كشفت الشركة في عام 2025 عن واجهة “Material 3 Expressive”، وهو الإصدار الجديد من الواجهة الذي قدّم رسومًا حركية أكثر سلاسة وألوانًا ديناميكية متغيرة.

ومن المنتظر أن تكشف جوجل مزيدًا من التفاصيل حول نظام أندرويد 17 الجديد في 12 مايو الجاري ضمن فعاليات مؤتمر المطورين السنوي للشركة.