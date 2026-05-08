جوجل تكشف عن Fitbit Air.. سوار ذكي بلا شاشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كشفت جوجل رسميًا عن جهاز “Google Fitbit Air”، وهو سوار ذكي جديد يعتمد على تصميم خالٍ من الشاشة، ويستهدف منافسة الأجهزة القابلة للارتداء مثل أجهزة Whoop، مع تركيز واضح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية.

ويأتي الجهاز الجديد بحجم أصغر مقارنةً بأسورة أخرى منافسة، وفقًا لما ذكره المدير العام لقسم جوجل هيلث، ريشي شاندرا، ويزن الجهاز 12 جرامًا فقط. وتقول جوجل إنه صُمّم ليكون مريحًا بما يكفي لارتدائه طوال اليوم وفي أثناء النوم والتمارين الرياضية.

ولا يضم “Google Fitbit Air” شاشة أو أزرارًا؛ إذ يعمل كجهاز تتبع سلبي يجمع البيانات الصحية باستمرار، منها معدل ضربات القلب، ومراحل النوم المختلفة، بالإضافة إلى تقديم “درجة النوم Sleep Score” يوميًا، كما يدعم رصد مؤشرات الرجفان الأذيني “AFib” عبر تنبيهات اضطراب نبضات القلب، فضلًا عن متابعة تباين معدل ضربات القلب HRV وتأثيره في الصحة العامة.

ويدعم الجهاز ميزة تعرّف التمارين الرياضية تلقائيًا؛ إذ يستطيع تتبع أنشطة مثل الجري والمشي وركوب الدراجات والتجديف والتمارين المختلفة الأخرى دون الحاجة إلى تشغيلها يدويًا من الهاتف، كما يتيح التطبيق تسجيل أكثر من 140 نشاطًا رياضيًا يدويًا، منها الكريكيت والرماية وحتى الأعمال المنزلية.

وتقول جوجل إن الجهاز يعتمد على نماذج تعلم آلي جديدة أكثر دقة بنسبة قدرها 15% مقارنةً بالأجيال السابقة، مع تحسينات في آلية احتساب “درجة النوم” لتعكس حالة التعافي البدني بنحو أفضل.

ويضم الجهاز أيضًا مزايا ذكاء اصطناعي عبر خدمة “Google Health Couch“، وهي واجهة تعتمد على نموذج جوجل الذكي Gemini، وتتيح للمستخدم التفاعل مع تطبيق الصحة والحصول على اقتراحات شخصية وخطط لياقة ديناميكية تتكيف مع الأداء اليومي والجدول الزمني للمستخدم، وأكدت جوجل أن البيانات الصحية “خاصة وآمنة”.

وتوفّر جوجل ثلاثة أنواع من الأساور للجهاز، منها سوار رياضي مقاوم للعرق والماء، وسوار بتصميم عصري للاستخدام اليومي. وأكدت الشركة أنها تعمل على تطوير ملحقات إضافية مستقبلًا. ويقاوم الجهاز الماء حتى عمق قدره 50 مترًا، مع بطارية تدوم إلى أسبوع كامل، ودعم للشحن السريع الذي يوفّر يومًا كاملًا من الاستخدام خلال 5 دقائق فقط من الشحن.

وأعلنت جوجل أيضًا إصدارًا خاصًا بالتعاون مع نجم كرة السلة “ستيفن كاري”، يحمل تصميمات إضافية وطبقة مقاومة للماء، بسعر يبلغ 130 دولارًا، مقابل 100 دولارٍ للإصدار القياسي العادي. ومن المقرر أن تبدأ الشركة شحن السوار نهاية شهر مايو الجاري، مع اشتراك مجاني لمدة قدرها ثلاثة أشهر في خدمة “Google Health Premium”.