تطبيق “Fitbit” يختفي رسميًا.. وجوجل تكشف عن خدمة “Google Health” الصحية

أعلنت جوجل إعادة تسمية تطبيق “Fitbit” الصحي إلى “جوجل هيلث Google Health”، في خطوة توسّع حضور الشركة في قطاع الصحة الرقمية عبر نظامي أندرويد و iOS، مع دعم التكامل المباشر مع منصة Apple Health وسجلات المستخدمين الطبية.

ويتيح التطبيق الجديد جمع البيانات الصحية من مجموعة واسعة من الأجهزة القابلة للارتداء، منها الساعات والأسورة الذكية، مع مزامنة البيانات مع “Apple Health”، بما يسمح للمستخدمين بعرض بياناتهم الصحية والرياضية في منصة موحدة، حتى عند التنقل بين هواتف آيفون وأجهزة أندرويد.

وأكدت جوجل أن التطبيق يدعم كذلك استيراد السجلات الطبية، لتقديم صورة أكثر شمولًا عن الحالة الصحية للمستخدم، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تعزيز خدماتها الصحية المأجورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق جوجل جهاز “فيتبت إير Fitbit Air” الجديد، وهو سوار صحي خفيف دون شاشة، يعمل عبر نظامي iOS وأندرويد، في خطوة نادرة من جوجل لتقديم جهاز صحي متكامل عابر للمنصات. وتركّز الشركة على استخدام الجهاز كبديل أخف لساعات “بكسل ووتش”، خاصةً في أثناء النوم أو الاستخدام اليومي الطويل.

وكشفت جوجل أيضًا عن خدمة “Google Health Coach”، وهي مساعد صحي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم خطط لياقة ومتابعة صحية مُخصصة، لكن الخدمة ستتوفر في أول مرحلة فقط لمستخدمي أجهزة جوجل مثل “Pixel Watch” و”Fitbit Air”، دون دعم لساعات الشركات الأخرى مثل سامسونج. وأشارت الشركة إلى أن هذا القيد قد يتغير لاحقًا.

ويحصل التطبيق على تصميم جديد يتضمن واجهة مبسطة مع تبويبات مستقلة لبيانات اللياقة والنوم والصحة، إضافةً إلى دعم التكامل مع تطبيقات وخدمات أخرى مثل “ماي فيتنس بال” و”بيلوتون”، بهدف عرض كافة البيانات الصحية في مكان واحد.

وسيحصل المستخدمون أصحاب الحسابات المجانية على مزايا أساسية تشمل تتبع النشاط والنوم والمؤشرات الصحية، في حين توفّر النسخة المدفوعة “Google Health Premium” مزايا إضافية مثل التحليلات المتقدمة وخطط اللياقة التكيفية وملخصات السجلات الطبية، مقابل اشتراك شهري يبلغ 10 دولارات أو اشتراك سنوي قيمته 100 دولارٍ.

ومن المقرر أن يبدأ تحديث التطبيق وتحويله رسميًا إلى “Google Health” نهاية شهر مايو الجاري، مع إلزام المستخدمين بالانتقال إلى حسابات جوجل بدلًا من حسابات “Fitbit” القديمة لمواصلة استخدام الخدمة.