OpenAI تُطلق ChatGPT داخل Excel و Google Sheets لكافة المستخدمين

أعلنت OpenAI الإطلاق الرسمي لإضافة ChatGPT داخل برنامجي جداول البيانات Microsoft Excel و Google Sheets بعد انتهاء المرحلة التجريبية، لتصبح متاحة لكافة المستخدمين حول العالم.

وكانت الشركة قد بدأت اختبار الإضافة في Excel في مارس الماضي، قبل إتاحتها في Google Sheets خلال أبريل، ويتيح الإصدار النهائي من الإضافة استخدام روبوت ChatGPT مباشرةً داخل جداول البيانات دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وتتيح إضافة ChatGPT إنشاء ملفات وجداول بيانات كاملة اعتمادًا على أوامر نصية بسيطة؛ إذ يستطيع المستخدم إنشاء تتبع للميزانية، ولوحات مؤشرات الأداء، وغيرها من النماذج بمجرد وصف المطلوب، كما يتولى ChatGPT إعداد الجداول والصيغ والهيكل العام تلقائيًا.

وتتيح الإضافة كذلك تعديل الجداول الحالية، مثل ترتيب البيانات غير المرتبة، وتحديث المعادلات، وإضافة سيناريوهات جديدة، وإعادة تنسيق النتائج باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية بدلًا من التعامل اليدوي مع الأدوات والصيغ المعقدة.

وتقدّم الإضافة أيضًا إمكانية طرح أسئلة مباشرة حول محتوى جدول البيانات نفسه؛ فعند مواجهة معادلة غير مفهومة أو نتائج تبدو غير منطقية، يستطيع المستخدم طلب تفسير فوري من ChatGPT للحصول على شرح مُبسّط للمشكلة أو سبب الخطأ.

ويُتوقع أن يستفيد المستخدمون المحترفون بنحو أكبر من هذه القدرات، خاصةً العاملين على النماذج المالية المُعقدة ودفاتر العمل المتعددة الصفحات، لكن الميزة تستهدف كذلك المستخدمين العاديين؛ إذ تجعل إنشاء ميزانيات شخصية وتتبع المصروفات بنحو أكثر سهولة مقارنةً بالبدء من صفحة فارغة.

وتكمن الميزة الأساسية في إضافة ChatGPT في تبسيط إنشاء المعادلات داخل Microsoft Excel و Google Sheets، وهي من أبرز نقاط القوة في برامج الجداول الإلكترونية؛ إذ يستطيع المستخدم إنشاء صيغ معقدة عبر أوامر نصية بسيطة، مما يمنح المستخدمين الجدد ومتوسطي الخبرة تجربة أسهل عند التعامل مع البيانات والجداول.

وأكّدت OpenAI أن إضافة ChatGPT داخل Microsoft Excel و Google Sheets أصبحت متاحًا عالميًا لكافة المستخدمين عبر متجري مايكروسوفت وجوجل ورك سبيس.