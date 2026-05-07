جوجل تضيف ملفًا ضخمًا إلى متصفح كروم دون علم المستخدمين

أفادت تقارير متعددة بأن متصفح كروم من جوجل يثبّت تلقائيًا ملفًا خاصًا بمزايا الذكاء الاصطناعي بحجم يصل إلى 4 جيجابايت في أجهزة المستخدمين؛ إذ يُخزَّن الملف محليًا دون تنبيه واضح في أثناء تثبيت المتصفح أو إتاحة خيار لتعطيل تلك المزايا.

وبحسب تقرير نشره موقع “That Privacy Guy” التقني، فإن الملف يحمل اسم “weights.bin”، وهو يخص نموذج “Gemini Nano” المُدمج في متصفح كروم، ويُستخدم لتشغيل مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل أداة المساعدة في الكتابة “Help me write”، إضافةً إلى أدوات كشف الاحتيال، ومزايا أخرى تعمل مباشرةً في الجهاز.

وأشار التقرير إلى أن وجود النموذج محليًا لا يعني بالضرورة تعزيز الخصوصية؛ إذ أوضح أن الاستفسارات التي يكتبها المستخدم تُرسل عبر الإنترنت إلى خوادم جوجل لمعالجتها باستخدام نماذج الشركة السحابية، مما يقلّل الفائدة المتوقعة من تشغيل الذكاء الاصطناعي محليًا على الجهاز.

ويثير الملف الضخم مخاوف لدى المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة ذات سعة تخزين محدودة، خاصةً أن حذفه لا يضمن اختفاءه نهائيًا؛ إذ يعيد كروم تنزيله تلقائيًا في بعض الحالات.

ويمكن العثور على الملف داخل مجلد “OptGuideOnDeviceModel” ضمن بيانات المتصفح، في حين يتيح كروم خيارًا لتعطيل مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعمل في الأجهزة “On-Device AI” دون الخوادم السحابية عبر الإعدادات، لكن التجارب أظهرت أن هذه الطريقة لا تنجح في كافة الأجهزة أو إصدارات المتصفح.

وفي المقابل، أوضحت جوجل في صفحة مُخصّصة للمطورين أن نموذجها للذكاء الاصطناعي “Gemini Nano” يُحذَف تلقائيًا عندما تنخفض المساحة المُتاحة في الجهاز إلى مستوى معيّن، في محاولة لمنع استهلاك كامل السعة التخزينية المتبقية.