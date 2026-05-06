GPT-5.5 Instant.. نموذج جديد من OpenAI يقلّص الأخطاء ويرفع دقة إجابات ChatGPT

أعلنت OpenAI إطلاق نموذجها الافتراضي الجديد GPT-5.5 Instant في روبوت الدردشة الذكي ChatGPT، مع تحسينات ملحوظة في دقة المعلومات المُقدّمة، وتقليل الأخطاء، أو ما يُعرف بـ”هلوسة” الذكاء الاصطناعي، وهي المشكلة التي تؤدي إلى توليد معلومات خطأ أو مُختلقة.

وتؤكد الشركة أن النموذج الجديد يقدّم “تحسنًا كبيرًا في موثوقية الردود”، إذ أظهرت تقييمات داخلية انخفاض الردود غير الصحيحة بنسبة قدرها 52.5% مقارنةً بإصدار GPT-5.3 Instant، وذلك في استفسارات حساسة تشمل مجالات مثل الطب والقانون والشؤون المالية، كما انخفضت الأخطاء في المحادثات المُعقّدة التي أبلغ المستخدمون عن وجود مشكلات فيها بنسبة قدرها 37.3%.

GPT-5.5 Instant is starting to roll out to everyone in ChatGPT. Much more concise. Better memory. More personalized. And it's way easier to talk to. Really. pic.twitter.com/C6iCpFZte7 — ChatGPT (@ChatGPTapp) May 5, 2026

وتقدّم OpenAI النموذج الجديد بوصفه أكثر كفاءة في المهام اليومية؛ إذ يحلل الصور المرفوعة بدقة أعلى، ويحدّد توقيت اللجوء إلى البحث عبر الإنترنت للحصول على إجابات أكثر موثوقية، كما أصبحت ردوده أكثر اختصارًا وتركيزًا، مع تقليل استخدام الرموز التعبيرية غير الضرورية.

وبات نموذج GPT-5.5 Instant قادرًا على الاستفادة بنحو أكبر من السياق الشخصي، مثل المحادثات السابقة ورسائل البريد الإلكتروني عبر Gmail، لتقديم ردود أكثر تخصيصًا، ويأتي ذلك بالتوازي مع مزايا مشابهة في روبوت Gemini من جوجل.

وتطرح الشركة ميزة جديدة باسم “مصادر الذاكرة Memory Sources”، تتيح للمستخدم معرفة البيانات التي استُخدمت لتخصيص الردود، مع إمكانية تعديلها أو حذفها عند الحاجة، مما يعزّز الشفافية والتحكم في المعلومات.

وبدأت OpenAI طرح GPT-5.5 Instant تدريجيًا لكافة مستخدمي ChatGPT بدايةً من اليوم، مع الإبقاء على GPT-5.3 Instant خيارًا متاحًا لمدة قدرها ثلاثة أشهر قبل إيقافه نهائيًا.

ومن المقرر أن تصل مزايا التخصيص المُحسّنة أولًا إلى مشتركي Plus و Pro عبر الويب، على أن تتوفر لاحقًا في تطبيقات الهواتف، ثم لبقية الحسابات الأخرى، كما بدأت ميزة “مصادر الذاكرة” بالوصول إلى المستخدمين عبر الويب، مع خطط لإطلاقها قريبًا في تطبيق الأجهزة المحمولة.