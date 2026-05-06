سامسونج تبدأ إطلاق تحديث One UI 8.5 لعشرات الهواتف والأجهزة اللوحية

بدأت شركة سامسونج طرح تحديث “One UI 8.5” لعشرات الهواتف والأجهزة المؤهلة من سلاسل “جالاكسي”، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاختبارات التجريبية، إذ ركّزت الشركة خلال المدة الماضية على سلسلة “Galaxy S26” قبل تعميم التحديث ليشمل بقية أجهزتها.

وينطلق التحديث بدايةً من اليوم 6 مايو 2026 على مراحل، مع حصول هواتف “Galaxy S25” و “Galaxy S25 Plus” و “Galaxy S25 Ultra” و “Galaxy S25 Edge” على الأولوية في التحديث. وبعدها يصل إلى سلسلة “Galaxy S24” وسلسلة “Galaxy S23” و “S23 FE”، والأجهزة اللوحية من سلاسل “Galaxy Tab S11” و “Galaxy Tab S10” و “Galaxy Tab S9”.

ويصل التحديث أيضًا إلى عدد من الهواتف القابلة للطي مثل “Galaxy Z Fold7” و “Galaxy Z Fold6” و “Galaxy Z Fold5″، إضافةً إلى “Galaxy Z Flip7” و “Galaxy Z Flip6” و “Galaxy Z Flip5”.

وفي الفئة المتوسطة، أكدت سامسونج توفير التحديث لعدد من هواتف سلسلة “Galaxy A”، منها “A57” و “A56” و “A55” و “A37” و “A36” و “A35″، بالإضافة إلى أجهزة أخرى من السلسلة.

ويركّز التحديث الجديد بنحو كبير على مزايا سامسونج للذكاء الاصطناعي “Galaxy AI”، مع إضافة أدوات جديدة للتواصل والمهام الإبداعية، وتحسينات في الواجهة والأداء.

ومع ذلك، لن تحصل كافة الأجهزة على المزايا نفسها، إذ تقتصر مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي الكاملة على هواتف وأجهزة سلاسل “Galaxy S” و “Galaxy Z” والأجهزة اللوحية من فئة “Galaxy Tab S”.

وفي المقابل، ستحصل هواتف سلاسل “Galaxy A” و “Galaxy F” و “Galaxy M” الصادرة خلال الأجيال الثلاثة الأخيرة على مزايا جديدة، مع اختلاف المزايا المتاحة بحسب الجهاز والمنطقة.

وأكدت سامسونج أن التحديث سيصل على دفعات، مما يعني أن بعض المستخدمين قد يضطرون إلى الانتظار مدة تصل إلى أسبوعين قبل توفره في أجهزتهم، مشيرةً إلى أن التحديث سوف يدعم مزيدًا من الأجهزة قريبًا.