دراسة: اهتمام الأطفال بالذكاء الاصطناعي يشهد قفزة عالمية.. والإمارات من أبرز الدول

كشفت دراسة حديثة أجرتها كاسبرسكي عن تغيّر واضح في اهتمامات الأطفال وسلوكهم عبر الإنترنت عالميًا، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو خاص، مع تصاعد الإقبال على أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل الاجتماعي، وخدمات البث المباشر، بالإضافة إلى الرياضة والألعاب الإلكترونية، مما يبرز أهمية مراقبة الأهالي المحتوى الذي يتابعه أطفالهم، والمنصات التي يعتمدون عليها، والاتجاهات الرقمية الرائجة التي تؤثر في سلوكهم اليومي.

ومع تجاوز نسبة انتشار الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة حاجز 99%، واتساع استخدام الأطفال المنصات الرقمية منذ سن مبكرة، أصبحت السلامة الرقمية من أبرز التحديات التي تشغل العائلات.

وتكشف تلك الدراسة من كاسبرسكي عن فضول كبير لدى الأطفال نحو أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد استخدام الشركة بيانات عالمية وإماراتية مجهولة الهوية من تطبيقها المُخصص للإشراف العائلي وحماية الأطفال Kaspersky Safe Kids، وتحليل أبرز الأنشطة والاهتمامات الرقمية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026.

ووفقًا للدراسة، فقد شكّلت تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماته ربع عمليات بحث الأطفال عبر محرك البحث جوجل، في ارتفاع ملموس في تفاعل الأطفال مع المنصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ChatGPT و Gemini من أكثر الأدوات استخدامًا

أوضحت الدراسة أن أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي شيوعًا بين الأطفال خلال مدة الدراسة كانت ChatGPT و Gemini و Character.AI و Microsoft Copilot و Grok و DeepSeek، مما يؤكد الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي بين الأطفال في الإمارات.

وقالت آنا لاركينا، خبيرة تحليل محتوى المواقع الإلكترونية في كاسبرسكي، إن الأطفال باتوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي يوميًا، وقد يمتلك بعضهم خبرة أكبر من أهاليهم في التعامل معها.

وأوضحت لاركينا أن الحل لا يكمن في منع هذه الأدوات بالكامل، بل في مشاركة الأطفال تجربتها، ووضع قواعد واضحة لاستخدامها، ومساعدتهم في فهم قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده، خاصةً فيما يتعلق بالمعلومات غير الدقيقة أو المحتوى غير الموثوق. وأضافت أن تطبيق الإشراف العائلي Kaspersky Safe Kids يتيح للأهالي متابعة أنشطة أطفالهم الرقمية وتوجيهها دون الاعتماد على القيود الصارمة فقط.

وأظهرت الدراسة أن عمليات البحث المرتبطة بالتواصل الرقمي جاءت في المرتبة الثانية بين اهتمامات الأطفال، مدفوعةً بالاستخدام المُكثّف لمنصات مثل إنستاجرام وتيك توك و Pinterest، تلتها منصات بث الفيديو مثل يوتيوب ونتفليكس.

يوتيوب تحافظ على الصدارة بين الأطفال

ما زالت يوتيوب أكثر المنصات استخدامًا بين الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تستحوذ على نحو ربع إجمالي وقت استخدام التطبيقات. وقد جاء تطبيق إنستاجرام ومتصفح جوجل كروم في المركزين الثاني والثالث من ناحية معدلات الاستخدام، وفقًا للدراسة.

وتصدرت الموسيقى اهتمامات الأطفال في يوتيوب، مدفوعةً بالشعبية الكبيرة لموسيقى البوب الكورية ومحتوى الرسوم المتحركة وصناع المحتوى. كما حظيت الرياضة باهتمام واسع؛ إذ تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي أرسنال نتائج البحث الرياضية، بالإضافة إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في دلالة على اهتمام الأطفال المتزايد بالأحداث الرياضية العالمية.

توصيات لتعزيز سلامة الأطفال رقميًا

توصي كاسبرسكي بالخطوات التالية لضمان سلامة الأطفال الرقمية وتعزيز السلوكيات الإيجابية عند استخدامهم الإنترنت:

المحافظة على التواصل الصريح مع الأطفال بخصوص الأخطار المحتملة على الإنترنت، ووضع إرشادات واضحة لضمان سلامتهم.

تأمين تجربة الألعاب الإلكترونية عبر تثبيت حل أمني موثوق، مثل Kaspersky Premium ، لمنع تنزيل الملفات الخبيثة.

الاطلاع الدائم على التهديدات السيبرانية الناشئة، ومراقبة أنشطة الأطفال الرقمية بنحو فعّال لتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.

استخدام تطبيقات الرقابة الأبوية مثل Kaspersky Safe Kids لحماية الأطفال سواء كانوا متصلين بالإنترنت أم لا، وإدارة وقت استخدامهم أجهزتهم المحمولة، وحجب المحتوى غير اللائق، وتتبع مواقع وجودهم لمزيد من الاطمئنان.