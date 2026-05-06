جوجل تطوّر وكلاء ذكاءٍ اصطناعي لتنفيذ مهام المستخدمين نيابةً عنهم

تطوّر شركة جوجل وكيل ذكاء اصطناعي جديدًا يحمل الاسم الرمزي “Remy”، وتختبر الشركة الوكيل حاليًا عبر نسخة مُخصّصة للموظفين من تطبيق Gemini، في ظل احتدام المنافسة العالمية في سوق الوكلاء الأذكياء القادرين على تنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة، وفقًا لما ذكره موقع “بيزنس إنسايدر”.

ويُوصف “Remy” بأنه “وكيل شخصي يعمل على مدار الساعة” لمهام العمل والدراسة والحياة اليومية؛ إذ يستطيع تنفيذ إجراءات نيابةً عن المستخدم، ومراقبة الأمور المهمة، وإدارة المهام المُعقدّة بصورة استباقية، فضلًا عن تعلّم تفضيلات المستخدم بمرور الوقت.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق الخدمة، كما امتنعت عن التعليق على التقرير.

ويأتي هذا التطوير بعد الصعود السريع لمشروع OpenClaw المفتوح المصدر، الذي أثار اهتمامًا واسعًا في قطاع التقنية خلال الأشهر الماضية. وتمكّن المشروع من حصد ردود فعل إيجابية واسعة، بفضل قدرته على الرد على الرسائل، وإجراء الأبحاث، وإدارة الملفات، وأتمتة المهام على الحاسوب دون تدخل مباشر من المستخدم.

ووصل تأثير OpenClaw إلى حد وصفه الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، بأنه “النسخة القادمة من ChatGPT”، في وقت أدّى فيه الإقبال الكبير على تشغيله إلى ارتفاع أسعار أجهزة ماك بوك المُستعملة بنحو 15% في الصين، قبل أن تستقطب OpenAI مطوّر المشروع للعمل لديها.

وقد يشكّل “Remy” محاولة من جوجل لتقديم منتج أكثر تكاملًا واعتمادًا على البنية السحابية للشركة، مع تركيز أكبر على الخصوصية وسهولة الاستخدام مقارنةً بالأدوات المفتوحة المصدر.

وتشهد سوق الوكلاء الأذكياء منافسة متسارعة بين شركات التقنية الكبرى، إذ أطلقت أنثروبيك أداة “Claude Cowork” القادرة على تنفيذ مهام الحاسوب دون إعدادات معقدة، في حين استحوذت ميتا على شركة Manus AI، وأطلقت وكيلًا مكتبيًا يحمل اسم “My Computer” لإدارة الملفات وتشغيل التطبيقات وإرسال الرسائل الإلكترونية تلقائيًا.

وفي المقابل، تعمل إنفيديا على منصة مفتوحة المصدر باسم “NemoClaw” تتيح للشركات تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين عبر مختلف أنواع العتاد.

ويخضع وكيل جوجل حاليًا لمرحلة اختبار داخلية قبل طرحه للعامة. ومن المنتظر أن تكشف جوجل عن موجة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2026 المقرر عقده يومي 19 و 20 من شهر مايو الجاري، وسط توقعات بأن يشكّل وكلاء الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا في الحدث.