أزمة “سيري” تتصاعد.. آبل توافق على تسوية ضخمة مع مالكي آيفون

وافقت شركة آبل على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية اتهمتها بتضليل المستخدمين بشأن توفر مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence”، التي روّجت لها عند إطلاق هواتف آيفون جديدة قبل عامين.

وتشمل التسوية المُقترحة المستخدمين في الولايات المتحدة الذين اشتروا كافة إصدارات سلسلة آيفون 16 إضافةً إلى هواتف آيفون 15 برو خلال المدة الممتدة بين 10 يونيو 2024 و 29 مارس 2025.

وبحسب فريق المحاماة المسؤول عن الدعوى، فإنه يحق للمستخدمين المؤهلين الحصول على 25 دولارًا عن كل جهاز مشمول بالتسوية، مع احتمال انخفاض المبلغ أو ارتفاعه ليصل إلى 95 دولارًا للجهاز الواحد وفق عدد المطالبات وعوامل أخرى مرتبطة بالقضية.

وتعود القضية إلى دعوى رُفعت عام 2025 اُتهمت فيها آبل بإقناع المستخدمين بأن مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” ستكون جاهزة مع إطلاق هواتف آيفون 16، وأفادت الدعوى بأن تلك المزايا كانت محدودة جدًا أو غير متوفرة عند طرح الأجهزة، مع ترويج الشركة لها سابقًا، مما أثار اتهامات بتضليل المستهلكين بشأن قدرات الهواتف الفعلية.

وخلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC في يونيو 2024، استعرضت آبل سلسلة مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون، منها نسخة أكثر تخصيصًا من المساعد الصوتي سيري. لكن مع إطلاق هواتف آيفون 16 في سبتمبر من العام نفسه، غابت تلك المزايا أو معظمها.

وفي المقابل، طرحت الشركة مزايا الذكاء الاصطناعي تدريجيًا لاحقًا، ومنها مزايا Image Playground و Genmoji بالإضافة إلى إدماج ChatGPT في Siri، كما أرجأت آبل إطلاق النسخة الأكثر تطورًا وتخصيصًا من “سيري” إلى وقت لاحق من العام الجاري.

وفي أبريل الماضي، أوصت الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلانات في الولايات المتحدة شركة آبل بإزالة عبارة “متوفر الآن” من صفحة “Apple Intelligence” في موقعها الإلكتروني، كما سحبت الشركة إعلانًا لهاتف آيفون 16 ظهرت فيه الممثلة “بيلا رامسي” وهي تستخدم النسخة المطورة من سيري.

وحتى مع موافقتها على التسوية، نفت آبل ارتكاب أي مخالفات. وقالت المتحدثة باسم الشركة إن آبل فضلت إنهاء القضية “للتركيز على تقديم أكثر المنتجات والخدمات ابتكارًا للمستخدمين” على حد تعبيرها.

وأضافت الشركة أنها أطلقت منذ طرح “Apple Intelligence” عشرات المزايا بلغات متعددة مع إدماجها في منصاتها المختلفة، مثل مزاي “الذكاء البصري” والترجمة الفورية وأدوات الكتابة و “Genmoji ” وغيرها.