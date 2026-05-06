آبل تخطط لإتاحة اختيار خدمة الذكاء الاصطناعي المُفضلة في نظام iOS 27

تعتزم شركة آبل إتاحة حرية أكبر للمستخدمين في اختيار خدمة الذكاء الاصطناعي داخل نظامها؛ إذ من المقرر أن يدعم تحديث iOS 27 تعيين خدمات خارجية مثل Claude من أنثروبيك أو Gemini من جوجل كخيار افتراضي بدلًا من ChatGPT ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها “Apple Intelligence”، وفقًا لما ذكره تقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

ويشمل القرار أيضًا أنظمة iPadOS 27 و macOS 27، إذ ستسمح للمستخدمين بتحديد خدمة الذكاء الاصطناعي المُفضّلة لاستخدامها في أدوات مثل الكتابة التلقائية وميزة إنشاء الصور.

وتعتمد الخطوة على ميزة جديدة تُدعى “الإضافات Extensions”، تتيح الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي من التطبيقات المثبّتة عند الطلب، سواء عبر المساعد الصوتي Siri أو أدوات الكتابة أو ميزة توليد الصور “Image Playground”. وبذلك، ينتقل المستخدم من نموذج واحد افتراضي إلى منظومة مفتوحة تدعم عدة خدمات.

وتأتي هذه التغييرات في ظل استمرار الشراكة بين آبل وشركة جوجل، إذ تخطّط آبل لتضمين نموذج جوجل Gemini في بعض وظائف “Apple Intelligence” و”سيري”، كما تواصل آبل دعم OpenAI، التي وفّرت ChatGPT بالفعل في تحديث iOS 26 كبديل لخدماتها المُدمجة التي تعاني قصورًا حتى الآن.

وفي سياقٍ متصل، تختبر آبل إضافة تمييز صوتي داخل Siri يوضح مصدر الإجابة؛ إذ سيستخدم المساعد الشخصي “سيري” صوتًا محددًا، في حين ستظهر ردود النماذج الخارجية بأصوات مختلفة.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن تحديثات أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2026 مطلع شهر يونيو المقبل.