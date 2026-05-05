هاتف OpenAI يقترب.. الذكاء الاصطناعي بديلًا للتطبيقات التقليدية في 2027

تستعد OpenAI لدخول سوق الهواتف الذكية؛ إذ كشف المحلل التقني “مينج تشي كو” عن خطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم لأول هاتف يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2027، في توقيت مبكر عن تقديرات سابقة.

وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيحافظ على الشكل التقليدي للهواتف الذكية، لكنه سيقدّم فلسفة استخدام مختلفة؛ إذ سيعتمد على نموذج “الوكيل الذكي”؛ إذ يطلب المستخدم تنفيذ المهام مباشرةً بدل التنقل بين التطبيقات التقليدية، مع تجربة قائمة على فهم السياق، يتولى فيها الذكاء الاصطناعي إدارة الواجهة وتشغيل الوظائف في الخلفية.

وعلى مستوى العتاد، يُتوقع أن تعتمد الشركة على MediaTek لتزويدها بالمعالجات، وبالتحديد نسخة مخصصة من معالج Dimensity 9600 الذي يُصنّع عبر تقنية N2P المتقدمة، مع تصميم موجّه لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي، عبر وحدة معالجة عصبية مزدوجة (NPU) ومعالج صور مُحسّن لدعم قدرات الاستشعار البصري.

ويعكس التركيز على الكاميرا توجّه الجهاز نحو فهم البيئة المحيطة بالمستخدم، كما يُرجّح أن يستخدم الهاتف ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR6 وذاكرة تخزين من نوع UFS 5.0، مع تقنيات أمان مثل pKVM و Inline Hashing، مما يشير إلى اعتماد كبير على المعالجة المحلية للبيانات دون اللجوء الكُلي إلى المعالجة السحابية.

ويُقال إن تسريع الجدول الزمني لطرح الهاتف المُنتظر يرتبط بمحاولة دعم طرح الشركة في سوق الأسهم مستقبلًا، بالإضافة إلى سعي الشركة إلى تأمين موقعٍ لها في سوق قد تشهد منافسة متزايدة في الأجهزة المعتمدة على “الوكلاء الأذكياء”.

وتقدّر التوقعات بيع نحو 30 مليون هاتف خلال عامي 2027 و 2028، في حال استمرار التطوير وفق الخطة الموضوعة.

ولم تؤكّد OpenAI رسميًا تطويرها أي هاتف، لكن هذه الشائعات تتماشى مع توجه أوسع للشركة نحو قطاع الأجهزة عمومًا بالتعاون مع فريق “جوني آيف”، مصمم أجهزة آبل سابقًا.