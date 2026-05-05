الحكومة الأمريكية تختبر نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها للعامة

أبرمت مايكروسوفت وجوجل وشركة xAI التابعة لإيلون ماسك اتفاقًا مع الحكومة الأمريكية يتيح لها الوصول المبكر إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة قبل طرحها للعامة، بهدف “فحص المخاطر المرتبطة بالأمن القومي”، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال “مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي” التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن الاتفاق يمنحه صلاحية تقييم النماذج قبل طرحها، وإجراء أبحاث متخصصة لقياس قدراتها وتحديد الأخطار الأمنية المُحتملة.

وينبع هذا التحرك من تصاعد القلق داخل الحكومة الأمريكية من تداعيات أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأمن القومي؛ إذ تسعى الجهات الحكومية إلى رصد التهديدات المحتملة، من الهجمات السيبرانية إلى الاستخدامات العسكرية، قبل انتشار هذه التقنيات على نطاق واسع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أثار فيه تطوير نماذج متقدمة، منها نموذج “Mythos” من شركة أنثروبيك، جدلًا عالميًا واسعًا، وسط مخاوف من قدرتها على تعزيز قدرات القراصنة وتسريع الهجمات الإلكترونية.

ويُبنى الاتفاق الجديد على تفاهمات سابقة أُبرمت عام 2024 مع OpenAI وأنثروبيك، عندما كان المركز يُعرف باسم “معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأمريكي”.

وأوضح المركز، الذي يشكّل المحور الرئيسي لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي داخل الحكومة الأمريكية، أنه أجرى بالفعل أكثر من 40 تقييمًا، شملت نماذج متقدمة لم تُطرح بعدُ للاستخدام العام.

وأضاف أن الشركات المطوّرة تقدّم أحيانًا نسخًا من نماذجها مع تقليل ضوابط الأمان، مما يسمح للجهات الحكومية باختبارها بنحو أعمق ورصد الأخطار المرتبطة بالأمن القومي.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي إبرام اتفاقات مع سبع شركات ذكاء اصطناعي، منها OpenAI وجوجل و xAI، لتوظيف تقنياتها في الشبكات العسكرية السرية التابعة لها على نطاق واسع.