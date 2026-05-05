آبل تضيف تشفيرًا كاملًا إلى رسائل RCS بين آيفون وأندرويد مع تحديث iOS 26.5

أعلنت آبل إضافة ميزة التشفير التام (E2EE) إلى رسائل RCS المتبادلة بين هواتف آيفون وأجهزة أندرويد ضمن تحديث iOS 26.5 المُرتقب.

وتتيح الميزة الجديدة حماية محتوى الرسائل بنحو يمنع أي طرف خارجي من اعتراضها أو الاطلاع عليها، لتضع المحادثات بين أجهزة آيفون وأندرويد في مستوى الحماية ذاته المتوفر في تطبيق iMessage. وتبقى الميزة في المرحلة التجريبية، حتى مع إدراجها ضمن التحديث، على أن تصل تدريجيًا إلى المستخدمين وفق دعم شركات الاتصالات المحلية في كل دولة ومنطقة على حدة.

وتعمل الخاصية افتراضيًا دون تدخل المستخدم، مع إمكانية التحكم فيها عبر إعدادات الرسائل، إذ تظهر الرسائل المشفّرة بعلامة قفل صغيرة. ويشترط تفعيل التشفير استخدام الطرفين شبكات شركات اتصالات تدعم أحدث إصدار من معيار رسائل RCS.

وكانت آبل بدأت اختبار الميزة في تحديث iOS 26.4 دون إطلاقها رسميًا، قبل أن تعود ضمن النسخ التجريبية لتحديث iOS 26.5، وتؤكّد آبل استمرارها حتى الإصدار النهائي.

وكانت آبل قد تعاونت مع جمعية GSMA لتطوير التشفير ضمن معيار RCS 3.0، الذي يضيف أيضًا مزايا أخرى مثل تعديل الرسائل وحذفها، والرد المباشر على رسائل محددة داخل المحادثات.

وفي سياقٍ متصل، أضافت آبل قسمًا جديدًا باسم “الأماكن المقترحة” داخل تطبيق الخرائط مع تحديث iOS 26.5، ليقدّم توصيات مبنية على موقع المستخدم وعمليات البحث الأخيرة.

وتخطط الشركة لعرض إعلانات ضمن هذا القسم في الولايات المتحدة وكندا لاحقًا هذا العام، مع وضع علامة “إعلان” بوضوح. وتؤكد آبل أن هذه الإعلانات لا ترتبط بحساب المستخدم، إذ تفصل بين بيانات الموقع والتفاعل الإعلاني للحفاظ على الخصوصية.

ومن المقرر إطلاق تحديث iOS 26.5 لكافة المستخدمين خلال أيام.