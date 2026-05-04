OpenAI تبدأ تتبع نشاط المستخدمين لاستهدافهم بالإعلانات

بدأت شركة OpenAI تطبيق تحديثات واسعة في سياسة الخصوصية في ChatGPT، بهدف استخدام بيانات محدودة من المستخدمين لاستهدافهم بإعلانات تروّج لخدماتها خارج منصّتها.

وأوضحت الشركة في رسالة أرسلتها للمستخدمين أن التحديثات تشمل استخدام ملفات تعريف الارتباط “Cookies” لعرض إعلانات تخص خدماتها مثل ChatGPT في مواقع وتطبيقات أخرى، مؤكدةً في الوقت ذاته أن محادثات المستخدمين تظل خاصة، ولا تُشارك مع جهات خارجية.

ويعتمد هذا التوجّه على جمع معلومات محدودة في أثناء استخدام الخدمات، مثل معرّفات الأجهزة أو ملفات تعريف الارتباط، بهدف تحسين دقة الحملات الإعلانية وقياس مدى فعاليتها في دفع المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية إلى الاشتراك في خططها المأجورة.

وتشير الشركة إلى أنها لا تشارك محتوى المحادثات أو البيانات الحساسة مع أطراف خارجية، لكنها قد تتعاون مع شركاء تسويق لعرض إعلانات مُخصّصة بناءً على سلوك المستخدم. ويشمل ذلك تتبّع تفاعل المستخدم مع الإعلانات، مثل التسجيل في خدمات جديدة بعد مشاهدتها في منصات أخرى.

وتتيح الإعدادات الجديدة للمستخدمين خيار إيقاف هذا النوع من التتبع عبر خيار “خصوصية التسويق Marketing Privacy” داخل الحساب، علمًا بأن هذا الخيار مُفعّل افتراضيًا في الحسابات المجانية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التقنية الكبرى، مثل جوجل، إلى إدماج الإعلانات داخل روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعكس تصاعد المنافسة على تحقيق إيرادات من هذا القطاع.

وبدأت OpenAI بالفعل اختبار عرض إعلانات داخل واجهة ChatGPT لبعض المستخدمين في وقت سابق، في إطار إستراتيجية أوسع لتعزيز مصادر الدخل، خاصةً مع سعيها المحتمل إلى طرح عام أولي خلال الآونة المقبلة.

وفي سياقٍ متصل، تؤكد الشركة أنها لا “تبيع” البيانات الشخصية، وأن مشاركة المعلومات تقتصر على نطاق محدود وبهدف الترويج فقط، مع توفير أدوات واضحة للمستخدم للتحكّم في إعدادات الخصوصية.