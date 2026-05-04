واتساب تتخلّى عن ميزة صور “الأفاتار” بعد أعوام من إطلاقها

بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب إيقاف ميزة الصور الرمزية “الأفاتار Avatar” في نظامي أندرويد و iOS، بعد نحو ثلاث سنوات من طرحها، في خطوة تشير إلى ضعف تفاعل المستخدمين مع تلك الميزة.

وأوضحت المنصة عبر موقعها الرسمي أن المستخدمين لن يتمكنوا قريبًا من إنشاء صور رمزية جديدة أو تعديل الصور الحالية أو استخدامها كصورة شخصية، في حين ستظل حِزم الملصقات المخصّصة التي سبق إنشاؤها متاحة للاستخدام داخل المحادثات.

وكانت واتساب قد طرحت هذه الميزة عالميًا في نهاية عام 2022، بهدف تمكين المستخدمين من إنشاء هوية رقمية شخصية لأنفسهم، على غرار ما هو متاح في تطبيقات ميتا الأخرى، مثل فيسبوك وماسنجر وإنستاجرام.

وقد أتاحت أداة التحرير في تلك الميزة خيارات تخصيص واسعة شملت لون البشرة، وملامح الوجه، وتصفيفة الشعر، والملابس وغيرها، مع وجود أداة “المرآة” التي تستخدم الكاميرا الأمامية للمقارنة المباشرة.

وبمجرد إنشاء الصورة الرمزية، تنتج واتساب تلقائيًا حزمة تضم 36 ملصقًا تعبيريًا يعكس حالات ومشاعر مختلفة، مثل الضحك والبكاء والتلويح والاحتفال، مع إمكانية إرسالها مباشرة من لوحة الرموز التعبيرية داخل أي دردشة.

ولم تكشف الشركة سببًا رسميًا لإلغاء الميزة، لكن ضعف الاستخدام يبدو التفسير الأرجح، إذ تتيح هذه الخطوة إعادة توجيه الجهود إلى مزايا تحظى بإقبال فعلي من المستخدمين.

وعلى صعيد تطوير مزايا جديدة، تعمل واتساب حاليًا على تطوير خدمة تخزين سحابي خاصة بها لنسخ المحادثات احتياطيًا مع تشفير كامل، لتقدّم بديلًا عن خدمات مثل جوجل درايف و iCloud. ومن المتوقع أن توفّر الخدمة سعة مجانية تبلغ 2 جيجابايت مخصّصة للنسخ الاحتياطي، مع خيار الترقية إلى 50 جيجابايت مقابل دولارٍ واحدٍ مع خيارات تأمين متعددة.