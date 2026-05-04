مايكروسوفت تطلق وكيلًا ذكيًا لمراجعة العقود والوثائق القانونية في “وورد”

أعلنت مايكروسوفت إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي جديد مخصص للفرق القانونية باسم “Legal Agent” داخل برنامج تحرير النصوص “وورد Word”، وهو يهدف إلى تحليل المستندات، وصياغة التعديلات، وإدارة عمليات مراجعة العقود بنحو أكثر دقة وتنظيمًا.

ويعتمد الوكيل وفقًا لمايكروسوفت على آلية عمل منظمة مستمدة من الممارسات القانونية الفعلية، بدلًا من الاكتفاء بتفسير الأوامر عبر نماذج ذكاء اصطناعي عامة.

ويدعم الوكيل تتبّع التغييرات داخل المستند، مع إتاحة مراجعة التعديلات والإشارات المرجعية التي يستند إليها في اقتراحاته، كما يستطيع العمل على مستندات تحتوي على تعديلات سابقة، وتحليل الاتفاقيات لرصد الأخطار والالتزامات المحتملة.

ويعتمد الوكيل على محرّك خاص يفهم بنية المستند النصي في “وورد” بالكامل، بما يشمل التنسيق والقوائم والجداول وسجل التعديلات، ثم يطبّق معالجة على التعديلات. وتؤكد مايكروسوفت أن طريقة عمل الوكيل تعزّز دقة التعامل مع العقود المعقّدة، مع تقليل زمن المعالجة والتكلفة.

ويتوفر وكيل مايكروسوفت “Legal Agent” حاليًا في برنامج “وورد” في أجهزة ويندوز لمشتركي برنامج “Frontier” في الولايات المتحدة، دون إعلان موعد الإطلاق العام.

ويأتي هذا الإعلان في إطار إستراتيجية أوسع من مايكروسوفت لإدماج قدرات “وكلاء الذكاء الاصطناعي” في تطبيقات Microsoft 365، ومنها وورد وإكسل وباوربوينت.

وكانت مايكروسوفت قد استقطبت حديثًا خبراء ومهندسين في الذكاء الاصطناعي من شركة Robin AI، التي كانت تطوّر نظامًا لمراجعة العقود القانونية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

ويُبرز هذا الإعلان المنافسة المتصاعدة بين شركات التقنية الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لدخول القطاع القانوني؛ إذ أثارت أنثروبيك جدلًا سابقًا بعد طرح إضافة قانونية ضمن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها Claude، وسط انقسام حول تأثير هذه الأدوات الفعلي في العمل القانوني مقارنةً بالخبرات البشرية.