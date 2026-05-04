تقرير.. آبل تستعد لإعادة تصميم آيفون كليًا في 2027

تستعد شركة آبل لإعادة تصميم هاتف آيفون كليًا في عام 2027، بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق الهاتف، وتشير تقارير إلى أن التصميم الجديد مُستلهَم من واجهة “الزجاج السائل Liquid Glass” في نظام iOS 26 ليقدّم تجربة أكثر تكاملًا بين العتاد والبرمجيات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فإن التصميم الجديد يحمل اسمًا داخليًا هو “Glasswing”، في إشارة إلى فراشة ذات أجنحة شفافة، وهو ما ينعكس على فلسفة التصميم المتوقعة التي سوف تعتمد حافات زجاجية منحنية تندمج بسلاسة مع الشاشة من كافة الجهات.

ويشير التقرير إلى أن هذا التصميم قد لا يقتصر على الشكل الخارجي فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير واجهة النظام لتنسجم بصريًا مع الجهاز؛ إذ تسعى آبل إلى جعل الواجهة امتدادًا طبيعيًا للهيكل، بما يعزّز الإحساس بوحدة التصميم.

وفي سياقٍ متصل، أفاد المحلل المتخصص في شؤون آبل “جيف بو” بأن هذا التصميم المُنتظر لن يظهر في إصدار مستقل، بل سيظهر في إصداري آيفون برو وآيفون برو ماكس في عام 2027، بدلًا من تقديم جهاز خاص احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق آيفون.

وتشير التسريبات إلى أن التصميم الجديد سوف يقدّم شاشة شبه خالية من الحافات، مع انحناء خفيف حول الأطراف، مما يعزّز الطابع الزجاجي الكامل للجهاز.

وتتماشى هذه الخطوة مع إستراتيجية آبل الطويلة الأمد في تكامل العتاد مع البرمجيات، وهي الرؤية التي برزت سابقًا خلال قيادة المصمم الشهير السابق في آبل “جوني آيف”، الذي سعى إلى جعل آيفون يبدو كقطعة زجاج واحدة بسيطة.

ومن المتوقع، في حال اعتماد هذا التصميم، أن يصل تدريجيًا إلى بقية إصدارات آيفون مستقبلًا.