OpenAI تطلق ميزة أمان متقدمة لحماية حسابات ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “حماية الحساب المتقدمة Advanced Account Security” لرفع مستوى الحماية في حسابات ChatGPT؛ إذ تتيح للمستخدمين تأمين حساباتهم باستخدام مفاتيح أمان مادية بدلًا من الاعتماد على كلمات المرور التقليدية.

وتقدّم الميزة، التي يمكن تفعيلها اختياريًا، حزمة متكاملة من إجراءات الحماية دون الحاجة إلى التنقل بين إعدادات متعددة. وعند تفعيلها، يُلغى تسجيل الدخول عبر كلمة المرور بالكامل، ليحل محله ما يُعرف بـ”مفاتيح المرور Passkeys” أو مفاتيح الأمان المادية.

وبالإضافة إلى ذلك، تُقلّص المدة الزمنية للجلسات النشِطة، مما يحدّ استغلال أي تسجيل دخول مريب، مع إرسال تنبيهات فورية عند محاولة تسجيل الدخول إلى الحساب.

وتستبعد الشركة المحادثات المرتبطة بالحسابات التي فعّلت الميزة من استخدامها في تدريب النماذج تلقائيًا، دون الحاجة إلى ضبط هذا الخيار يدويًا.

وتفرض الميزة تغييرات جوهرية في آليات استعادة الحساب، إذ تُعطّل طرق الاسترداد التقليدية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. وفي حال فقدان مفاتيح الأمان، لن يتمكن المستخدم من استعادة الوصول إليه حتى عبر دعم الشركة.

وتوضح OpenAI أن هذا التوجّه يستهدف تقليل أخطار الاختراق المرتبطة باختراق البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف، وهي من أكثر طرق الاستيلاء على الحسابات شيوعًا.

وفي سياقٍ متصلٍ، دخلت الشركة في شراكة مع شركة Yubico، المتخصصة في حلول المصادقة عبر الأجهزة، لتوفير حزم مفاتيح مخفّضة التكلفة من إنتاجها. وتتضمن الحزم مفتاحين؛ أحدهما صغير يُستخدم بنحو دائم مع الحواسيب، وآخر يدعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC للاستخدام مع الهواتف المحمولة.

وقد لا تبدو الميزة ضرورية لكافة المستخدمين حاليًا، لكنها قد تكون مفيدة للمستخدمين الذين يعتمدون على ChatGPT في مهام حساسة مثل الأبحاث القانونية، والاستفسارات الطبية، والأعمال التجارية، مما يجعل حساباتهم أهدافًا ذات قيمة متزايدة.