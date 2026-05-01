آبل تحقق نتائج مالية استثنائية وسط تغيير تاريخي في القيادة

أعلنت شركة آبل نتائج مالية قوية لأول ربع من عام 2026، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خطط الشركة للذكاء الاصطناعي والتغيّر التاريخي في منصب الرئيس التنفيذي.

وكانت آبل قد أكدت نية الرئيس التنفيذي الحالي تيم كوك التنحّي عن منصبه لاحقًا هذا العام، على أن يتولى جون تيرنوس، رئيس هندسة الأجهزة في الشركة، قيادة آبل بدءًا من سبتمبر المقبل، مع استمرار وجود كوك في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وسجّلت الشركة خلال المدة الممتدة بين مطلع يناير ونهاية مارس أرباحًا بلغت 29.58 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات إلى 111.18 مليار دولار مقابل 95.36 مليار دولار، مدفوعةً أساسًا بمبيعات هواتف آيفون التي بلغت نحو 57 مليار دولار.

ويعكس ذلك الأداء استمرار الإقبال القوي على سلسلة آيفون 17، التي أسهمت في تسجيل رقم قياسي لإيرادات آيفون خلال هذا الربع، كما طرحت الشركة خلال مارس هاتف آيفون 17e وحاسوب MacBook Neo المنخفض التكلفة، في محاولة واضحة للتوسع في الفئة الاقتصادية.

وفي المقابل، تواجه آبل ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذواكر، مع توقع زيادات “كبيرة” خلال الآونة المقبلة، وحذّر كوك من أن هذه التكاليف ستؤثر تدريجيًا في أعمال الشركة، في ظل الإقبال المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، جدّد كوك تأكيده أن آبل سوف تطرح نسخة أكثر تطوّرًا من المساعد الصوتي “سيري” خلال العام الجاري، دون تحديد موعد دقيق، إلى جانب أدوات برمجية جديدة للمطورين. وأوضح أن الشركة لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كميزة منفصلة، بل كجزء أساسي ومتكامل من تجربة الاستخدام عبر أجهزتها.

وقاد كوك آبل لمدة قدرها 15 عامًا منذ خلافته المؤسس الراحل ستيف جوبز، وقد شهدت الشركة خلال تلك المدة نموًا ضخمًا في قيمتها السوقية تجاوز 4 تريليونات دولار، مدفوعًا بازدهار مبيعات آيفون بالإضافة إلى بقية منتجات الشركة.