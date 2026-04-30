OpenAI تقيّد إطلاق نموذج GPT-5.5-Cyber للأمن السيبراني وتمنحه لجهات موثوقة فقط

تستعد OpenAI لإطلاق نموذجها الجديد المخصص للأمن السيبراني باسم GPT-5.5-Cyber، مع خطة لإتاحته بنحو محدود لجهات مختارة بدلًا من طرحه لعامة المستخدمين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان إن النموذج سوف يُطرح أولًا لمجموعة من الجهات الموثوقة المعنية بالأمن السيبراني، بهدف دعم المؤسسات في تعزيز قدراتها الدفاعية أمام الهجمات الرقمية.

وأوضح ألتمان أن الإطلاق المحدود سوف يبدأ “خلال الأيام القليلة المقبلة”، مع العمل بالتنسيق مع الحكومات وكافة أطراف المنظومة التقنية لتحديد آليات وصول موثوقة.

وما زالت تفاصيل النموذج وقدراته غير مُعلنة، إذ لم تكشف الشركة عن مواصفاته التقنية أو نطاق استخداماته بدقة، لكن التسمية تشير إلى كونه نسخة متخصصة من نموذج GPT-5.5، الذي تصفه الشركة بأنه الأكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام حتى الآن.

ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية متنامية في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ تميل الشركات إلى تقييد الوصول إلى نماذجها المتقدمة التي قد يُساء استخدامها. وكانت OpenAI قد اتبعت نهجًا مشابهًا مع نماذج موجهة للأمن السيبراني سابقًا، ومع نموذج GPT-Rosalind المُصمم لدعم أبحاث علم الأحياء واكتشاف الأدوية.

وفي السياق ذاته، تبنّت شركة أنثروبيك نهجًا مشابهًا مع نموذج Claude Mythos، لكن عملية إطلاقه واجهت انتقادات بسبب مشكلات في تأمين الوصول، مع ظهور تقارير تتحدث عن وصول جهات غير موثوقة إلى النموذج ذي القدرات المتقدمة.

وقد حظي نموذج أنثروبيك باهتمام من البيت الأبيض نفسه، الذي أبدى تحفظات على توسيع نطاق استخدامه، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، لأسباب تتعلق بمخاطر الأمن السيبراني وتأثير الإقبال المتزايد على النموذج في قدرة الجهات الحكومية على استخدامه.