يوتيوب تطلق ميزة “العرض المتعدد” المُخصّص في تطبيق التلفاز

أطلقت يوتيوب رسميًا ميزة العرض المتعدد “Multiview” بنسختها المخصّصة بالكامل في تطبيق التلفاز YouTube TV، بعد ظهورها تجريبيًا لدى بعض المستخدمين الأسبوع الماضي، لتتوسع الآن إلى كافة القنوات مع إتاحة تحكّم كامل في تجربة المشاهدة.

وسوف تُعد الميزة إحدى أبرز نقاط القوة في الخدمة، خاصةً لعشّاق الرياضة، إذ تتيح مشاهدة عدة بثوث مباشرة في وقتٍ واحدٍ. ومع التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدم اختيار أي قنوات مباشرة، وعرضها مُقسّمة في شاشة واحدة، بدلًا من الاكتفاء بالاقتراحات الجاهزة كما كان سابقًا.

وتقدّم الخدمة أداة جديدة باسم “صانع العرض المتعدد Multiview Builder”، وهي تتيح إنشاء تجربة عرض مُخصّصة بالكامل، ويشمل ذلك الجمع بين محتوى من فئات مختلفة. وتوفّر الأداة فئات مقترحة لتسهيل الاختيار منها، مثل المحتوى المُوصّى به وفق عادات المشاهدة، والرياضة، والأخبار، والعروض، والأفلام، إضافةً إلى بقية البثوث المباشرة.

وتفرض الميزة بعض القيود؛ إذ تدعم فقط المحتوى المباشر، ولا تسمح بإضافة المحتوى الآخر المُسجّل أو المحتوى حسب الطلب ضمن العرض المتعدد.

وعلى مستوى الأجهزة، أشارت جوجل إلى أن الميزة تصل إلى غالبية أجهزة التلفاز، لكن نسبة محدودة من الأجهزة القديمة – تقل نسبتها عن 5% – قد لا تدعم تجربة التخصيص الكاملة. وفي هذه الحالة، يظل بإمكان المستخدم الوصول إلى نسخة مُبسطة من الميزة تركّز على الأحداث الكُبرى مثل مباريات الدوري الأمريكي أو البطولات العالمية.

وتؤكد هذه الخطوة توجّه جوجل نحو رفع مرونة المشاهدة وتقديم تجربة أكثر تخصيصًا، خاصةً مع تنامي الإقبال على المحتوى المباشر وتعدد مصادره، والنمو الكبير في جمهور منصة يوتيوب عبر أجهزة التلفاز.