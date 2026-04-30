يوتيوب تتيح ميزة “صورة في صورة” لكافة المستخدمين عالميًا دون اشتراك

أعلنت منصة مشاركة الفيديو يوتيوب بدء طرح ميزة “صورة في صورة PiP” لكافة المستخدمين عالميًا دون اشتراط الاشتراك في خدمة “بريميوم” عبر أنظمة iOS وأندرويد.

وتؤكد الشركة أن التحديث بدأ إطلاقه بالفعل، على أن يصل تدريجيًا إلى المستخدمين حول العالم خلال الأشهر المقبلة، مع ضرورة تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار لضمان الحصول على الميزة فور توفرها.

وتتيح ميزة “صورة داخل صورة Picture in Picture”، التي تُعرف اختصارًا PiP، تصغير مقطع الفيديو إلى نافذة عائمة يمكن تغيير حجمها، وتستمر بتشغيل المحتوى حتى عند مغادرة التطبيق وفتح تطبيقات أخرى، مما يتيح للمستخدمين العمل على تطبيقات متعددة، مع مرونة أكبر في متابعة المحتوى دون انقطاع.

وفي المقابل، أوضحت جوجل أن الميزة لن تشمل تشغيل مقاطع الموسيقى في وضع PiP للمستخدمين خارج الولايات المتحدة ممن لا يملكون اشتراكًا مأجورًا، كما ينطبق القيد ذاته على مشتركي خطة “Premium Lite”.

وتشير الشركة إلى أن الميزة تعمل أساسًا مع المقاطع الطويلة التي تتجاوز مدتها عشر دقائق، مما يعني أن بعض المقاطع القصيرة قد لا تدعم هذا الوضع في الوقت الحالي.

ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية، خاصةً للمستخدمين خارج الولايات المتحدة الذين كانوا يفتقدون ميزة أساسية في مشاهدة المحتوى؛ إذ تتيح الميزة متابعة الفيديو في أثناء استخدام تطبيقات أخرى دون توقف، مما يقدّم تحسينًا عمليًا في الاستخدام اليومي.