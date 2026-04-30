ميتا تعلن تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لخدمة الأفراد والشركات

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الشركة تعمل على تطوير جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يستهدف مساعدة المستخدمين في تحقيق أهدافهم الشخصية، بالإضافة إلى دعم الشركات في نمو أعمالها.

وأوضح زوكربيرج، خلال إعلان نتائج أعمال الشركة للربع الأول من العام، أن أولئك الوكلاء لن يكتفوا فقط بأداء دور المساعد التقليدي، بل سوف يعتمدون على فهم أهداف المستخدم والعمل بنحو مستمر لتحقيقها، قائلًا إن الهدف هو “تقديم وكلاء قادرين على فهم ما يسعى إليه المستخدم، والعمل ليلًا ونهارًا لمساعدته في تحقيقه”.

وتعتمد هذه المبادرة على نموذج Muse Spark، وهو أول نموذج تطلقه وحدة ميتا للذكاء الفائق “Superintelligence Labs”، التي تقود تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الشركة.

وأشار زوكربيرج إلى أن ميتا تطوّر نوعين من الوكلاء، وهما وكيل شخصي يركّز على مساعدة الأفراد في تحقيق أهدافهم اليومية والمتنوعة، ووكيل للأعمال يتيح لرواد الأعمال والشركات استخدام أدوات ميتا وغيرها لتنمية أنشطتهم، والوصول إلى عملاء جُدد، وتحسين خدمة العملاء الحاليين.

وفي المقابل، انتقد زوكربيرج صعوبة الاستخدام في بعض الحلول الحالية، مثل التي تتيحها منصة OpenClaw، حتى مع إشادته بإمكاناتها، إذ وصفها بأنها تقدّم لمحة واعدة لما يمكن أن تتيحه هذه التقنيات، لكنها ما زالت مُعقدة في الإعداد والاستخدام.

وأضاف زوكربيرج أن أحد أبرز التحديات تطوير تجربة استخدام مبسطة ومتكاملة، تتيح للمستخدمين الاستفادة من أولئك الوكلاء دون الحاجة إلى إعدادات معقدة، مؤكدًا أن ميتا تسعى إلى توفير بنية جاهزة تجعل هذه التقنيات في متناول عدد أكبر من المستخدمين.

ولم يكشف زوكربيرج عن موعد إطلاق هذه المنتجات، لكن تلك التصريحات توضح إحدى خطط ميتا لتوسيع حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير أدوات أكثر عملية وسهولة، تستهدف الاستخدام اليومي للأفراد والشركات على حدٍ سواء، في الوقت الذي تراجعت فيه بنحو كبير عن منافسيها في هذا السباق.