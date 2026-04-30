خزانة ملابس رقمية.. جوجل تنظّم ملابسك داخل تطبيق الصور

تستعد جوجل لإطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل خدمة الصور التابعة لها Google Photos، لتتيح للمستخدمين إنشاء “خزانة رقمية” من ملابسهم والإكسسوارات الخاصة بهم اعتمادًا على الصور المُخزّنة في حساباتهم.

وتحمل الميزة اسم “خِزانة الملابس Wardrobe“، وهي تفحص مكتبة الصور تلقائيًا لاكتشاف قطع الملابس التي يظهر بها المستخدم، ثم تنظّمها في كتالوج رقمي مُصنّف إلى فئات مثل القمصان والبناطيل والمجوهرات. وتعرض كل قطعة على شكل صورة مصغّرة تسهّل تعرّفها واستعراضها بسرعة.

وتتيح الميزة للمستخدم تنسيق الملابس الخاصة به عبر إدماج القطع المختلفة لإنشاء إطلالات كاملة، مع إمكانية حفظها أو مشاركتها مع الأصدقاء، كما توفّر تجربة “القياس الافتراضي”، إذ تُنشئ صورة للمستخدم وهو يرتدي الملابس المختارة، على غرار مزايا مشابهة في خدمات التسوق التابعة لجوجل.

وتواجه الميزة بعض القيود المرتبطة بطبيعة الذكاء الاصطناعي، إذ لن تتمكّن من عرض الملابس التي لم تظهر في صور المستخدم سابقًا، كما قد تستمر بإدراج قطع لم يعد يملكها إذا ظهرت في صور قديمة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لميزة سابقة أطلقتها جوجل العام الماضي لتجربة الملابس افتراضيًا في أثناء التسوق عبر محرك بحثها، لكن الميزة الجديدة توسّع الاستخدام ليشمل الملابس التي يملكها المستخدم بالفعل بنحو خاص.

ومن المقرّر أن تبدأ جوجل طرح الميزة خلال فصل الصيف، على أن تصل أولًا إلى مستخدمي نظام أندرويد، ثم لاحقًا إلى أجهزة iOS.